Matías Lacava cita influência de Soteldo em acerto com o Santos

O Santos realizou uma ação para os sócios torcedores do clube no YouTube. Três associados tiveram a oportunidade de fazer uma pergunta ao recente reforço santista, o meia-atacante Matías Lacava, de 18 anos, que estava no Puerto Cabello, da Venezuela. O jogador chega por empréstimo até dezembro de 2022, com valor de compra fixado.- Bom, eu acho que minha motivação para vir para este clube, como todos sabem, é a grande história que que este clube tem. É dos princípios de Pelé a Neymar. E bem, até agora, que meu grande amigo Soteldo me recomendou vir aqui, mas eu já estava preparado para vir. Eu tinha outros lugares para ir, mas quando me falaram do Santos, eu acho que foi a primeira coisa que me veio à cabeça, vir e tratar de ganhar títulos, fazer os torcedores felizes, que é o mais importante e fazer o meu melhor - disse à SantosTV.
O jovem jogador também comentou sobre rituais e superstições antes das partidas. Lacava citou a família para justificar as motivações antes dos jogos. Vale lembrar que Rafael Lacava, pai de Lacava, é governador do estado de Carabobo, pelo ‘Partido Socialista Unido de Venezuela’, o PSUV.- Bem, eu acho que tenho um ritual antes de começar que é muito importante. Primeiro eu faço uma oração, então eu penso em meus familiares, especialmente meus pais, minha mãe, meus irmãos, todos que me acompanham. Acho que funcionou para mim até agora - comentou.
Matías Lacava mostrou-se ansioso para jogar na Vila Belmiro. O jogador já conheceu o estádio quando foi assinar contrato com o Peixe.
- Eu acho que o estádio do Santos é histórico não só no Brasil, mas para toda América do Sul. Onde estavam muitos jogadores como Pelé e Neymar. Eu acho que a atmosfera desse estádio é algo incrível, mágico. Quando eu entrei, imaginei o público, com a torcida santista quão grande é e a história que tem por trás disso - completou.