Matías Lacava cita influência de Soteldo em acerto com o Santos

O Santos realizou uma ação para os sócios torcedores do clube no YouTube. Três associados tiveram a oportunidade de fazer uma pergunta ao recente reforço santista, o meia-atacante Matías Lacava, de 18 anos, que estava no Puerto Cabello, da Venezuela. O jogador chega por empréstimo até dezembro de 2022, com valor de compra fixado.- Bom, eu acho que minha motivação para vir para este clube, como todos sabem, é a grande história que que este clube tem. É dos princípios de Pelé a Neymar. E bem, até agora, que meu grande amigo Soteldo me recomendou vir aqui, mas eu já estava preparado para vir. Eu tinha outros lugares para ir, mas quando me falaram do Santos, eu acho que foi a primeira coisa que me veio à cabeça, vir e tratar de ganhar títulos, fazer os torcedores felizes, que é o mais importante e fazer o meu melhor - disse à SantosTV.