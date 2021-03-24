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Matías Galarza dedica golaço aos pais e destaca atuação do Vasco: 'Merecíamos, dominamos o jogo'

Jovem paraguaio marcou um belo gol de fora da área, e sacramentou a primeira vitória do Gigante da Colina no Campeonato Carioca, diante do lanterna Macaé, em São Januário...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 20:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 20:49
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Em São Januário, o Vasco conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Carioca 2021 ao derrotar o Macaé por 3 a 1. O Gigante da Colina dominou a partida, mas teve dificuldade em definir o resultado. Na saída de campo, o jovem paraguaio Matías Galarza comemorou o seu primeiro gol como profissional e destacou que o resultado irá ajudar na sequência da equipe na temporada.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Foi o meu primeiro gol pelo profissional, estou feliz. Merecíamos, dominamos o jogo. Entrei com o pensamento de decidir o jogo, e assim foi. O clima sempre foi bom, o grupo é unido. A vitória vai nos ajudar na sequência do ano. A gente já merecia nos jogos anteriores. Minha família deve estar comemorando, quero dedicar o gol à minha mãe e ao meu pai. E também os meus colegas de Vasco - disse o paraguaio.
O jovem paraguaio tem sido um dos destaques da equipe sub-20 do Vasco, que conquistou os títulos da Copa do Brasil, Campeonato Carioca e Supercopa da categoria. Nas primeira rodadas do Estadual, ele já havia chamado atenção ao entrar bem no time diante da Portuguesa-RJ, na estreia, e dessa vez marcou o seu primeiro gol, com um bonito chute de fora da área.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Na próxima rodada, o Vasco encara o Madureira, no sábado, às 18h (de Brasília), no Estádio Los Larios, em Xerém. Vale lembrar que esta será a primeira partida do Gigante da Colina após a proibição da prefeitura do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes (DEM) anunciou que do dia 26 de março a 4 de abril está proibido jogos de futebol na cidade;

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