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Matheuzinho sente dores musculares, sai de jogo pela Libertadores e preocupa o Flamengo

Ala do Rubro-Negro atuou por apenas 30 minutos na noite desta terça-feira, contra o Talleres, pela Libertadores...

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 22:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2022 às 22:38
Com seis desfalques no jogo da noite desta terça-feira, contra o Talleres-ARG, pela Libertadores, o Flamengo pode ter mais um motivo para se preocupar. Matheuzinho deixou o campo na casa dos 30 minutos da primeira etapa do duelo no Maracanã (e válido pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores).O Flamengo informou o seguinte, no intervalo do confronto pelo torneio continental - cujo placar parcial foi de 2x0 para os mandantes:
- O atleta Matheuzinho sentiu dores na região anterior da coxa direita e será reavaliado no CT - informou o Fla, através da assessoria de imprensa.
> Veja a tabela do Brasileirão
O próximo jogo do Fla será contra o São Paulo, neste domingo, pela segunda rodada do Brasileiro, novamente no Maracanã. Pela Libertadores, volta a campo no dia 28 deste mês, contra o Universidad Católica, no Chile.
Crédito: Matheuzinho,doFlamengo,jogouapenas30minutoscontraoTalleres(Foto:CARLDESOUZA/AFP_

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