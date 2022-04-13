Matheuzinho sente dores musculares, sai de jogo pela Libertadores e preocupa o Flamengo

Com seis desfalques no jogo da noite desta terça-feira, contra o Talleres-ARG, pela Libertadores, o Flamengo pode ter mais um motivo para se preocupar. Matheuzinho deixou o campo na casa dos 30 minutos da primeira etapa do duelo no Maracanã (e válido pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores).O Flamengo informou o seguinte, no intervalo do confronto pelo torneio continental - cujo placar parcial foi de 2x0 para os mandantes: