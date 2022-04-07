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Matheuzinho dá reposta curiosa sobre David Luiz e fala sobre nova função no Flamengo

À 'FlaTV', ala de 21 anos ainda deixou um recado para a torcida rubro-negra: 'A partir do momento em que entrarmos em campo, vamos deixar o sangue'...
LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2022 às 14:30

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 14:30

- Tenho um carinho muito grande pelo Lázaro. Ele está tendo uma evolução gigantesca, está jogando muito. Ele é muito inteligente também.
- O (Hugo) Neneca é um excelente atleta. Todo mundo sabe o que aconteceu com ele, e ele se superou. Hoje, está mostrando o Hugo que ele é. Embaixo do gol, ele é fora de série, tem muito reflexo e é difícil superar ele - completou.
NOVA FUNÇÃO NO FLAMENGO
Com Paulo Sousa, Matheuzinho atuou em 12 partidas nesta temporada, sendo oito como titular, enquanto Rodinei, o seu principal concorrente direto no setor, atuou em nove partidas (foi titular em seis). O Garoto do Ninho falou a respeito da missão de atuar mais avançado, como ala/ponta:
Por fim, o jovem de 21 anos mandou um recado para a torcida do Fla, frustrada pelo rendimento aquém da equipe rubro-negra e pelos cinco vices consecutivos. Matheuzinho avisou: "vamos deixar o sangue":
- Tenho certeza que esse ano será vitorioso para nós. Não vai faltar entrega dos jogadores, vamos dar a vida. Então, a partir do momento em que entrarmos em campo, vamos deixar o sangue e, juntos, buscar todos os títulos neste ano. Sábado começa o Brasileiro, começou a Libertadores, vem a Copa do Brasil. Tenho certeza que seremos muito felizes com a Nação do nosso lado.
> Veja a tabela do Brasileirão
O próximo compromisso do Flamengo de Matheuzinho será neste sábado, na estreia pelo Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-GO, às 19h, no Estádio Antônio Accioly. Na Libertadores, a segunda rodada acontece na terça, às 21h30, no Maracanã, contra o Talleres, da Argentina.
Crédito: DavidLuizabraçaMatheuzinhonogoldojovempelaLibertadores(Foto:Foto:MarceloCortes/Flamengo

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