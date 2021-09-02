Matheus Pereira cita histórico de Luxemburgo com garotos e agradece por sua confiança desde que chegou

O lateral-esquerdo Matheus Pereira tem história na base do Cruzeiro e desde que foi promovido ao profissional, ainda paira sobre ele dúvidas se está apto ou não a vestir a camisa celeste. Mas, o jovem tem mostrado personalidade e momentos de superação. Ele relatou seus tempos de morada na Toca da Raposa I, onde fica os times inferiores do clube, o que, na sua visão lhe deram amadurecimento para lidar com as adversidades. Antes de estar entre os profissionais, Matheus quase foi negociado pelo Cruzeiro, mas um toque do destino fez aparecer a oportunidade de seguir carreira na equipe que o formou. O processo de maturação do lateral-esquerdo vem se consolidando e a chegada de Vanderlei Luxemburgo parece ter feito bem ao garoto, que tem tido sequência de jogos, após a lesão de Jean Victor. Porém, sem decepcionar. E Matheus agradeceu a Luxemburgo pela confiança e a forma como vem trabalhando em campo, explicando como o treinador quer que ele atue em campo. Veja nos vídeos o que o jogador azul explicou sobre suas origens e o dia a dia com o técnico estrelado. Matheus celebra a chegada de Luxa e como o técnico o tem ajudado na Raposa-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)