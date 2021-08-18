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Matheus Pereira celebra marca de 50 jogos pelo Cruzeiro: 'Importante para minha carreira'

O lateral, que estreou em 2020 na equipe profissional,  crê em evolução da Raposa com Luxemburgo e comemora sequência recente do clube na Série B...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 18:49

LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2021 às 18:49
Crédito: Matheus tem brigado pela titularidade na Raposa com Jean Victor- (Bruno Haddad/Cruzeiro
A vitória do Cruzeiro sobre o Náutico por 1 a 0, na última terça-feira, pela Série B, teve um gosto duplamente especial para Matheus Pereira. Além do resultado positivo, o jogador atingiu a marca de 50 jogos com a camisa da Raposa. - É motivo de muito orgulho chegar a essa marca pelo Cruzeiro. Um fato importante para a minha carreira. Melhor ainda que veio com uma vitória que estávamos precisando na competição - afirmou o jogador. Além do jogo diante do Náutico, Matheus participou também do empate com o Sampaio Corrêa, no último domingo. O jogador analisou o atual momento celeste na Série B e elogiou o técnico Vanderlei Luxemburgo. - A chegada do Luxemburgo trouxe confiança ao elenco. Um cara experiente, acostumado com a pressão e vitorioso. Estamos em uma sequência positiva, que nos afastou do Z4. Ainda precisamos melhorar, mas creio que faremos um segundo turno bem melhor. Com tranquilidade, jogo a jogo, vamos tentar nos aproximar cada vez mais do G4 - afirmou. O Cruzeiro volta a campo nesta sexta-feira, 20 de agosto, quando visita o Confiança, na abertura do segundo turno da Série B. A partida acontece às 21h30

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