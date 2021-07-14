Matheus Nascimento resolve, Botafogo vence Athletico e assume vice-liderança do Brasileirão sub-20

Crédito: Divulgação/Botafogo

A boa fase do Botafogo no sub-20 segue intacta. Nesta quarta-feira, o Alvinegro derrotou o Athletico Paranaense por 1 a 0 em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria, no CEFAT. Matheus Nascimento marcou o gol do duelo.

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Com o resultado, o Glorioso chegou a quatro vitórias em cinco partidas disputadas no Brasileirão. Invicto, a equipe tem 13 pontos e é a vice-líder do torneio, estando atrás do Vasco, que tem a mesma pontuação mas fica na frente pelo saldo de gols.

O Athletico, por sua vez, estacionou nos 7 pontos e, por conta da vitória do Ceará sobre o Santos, caiu para a 9ª posição. Lembrando que os oito primeiros colocados se classificam para a fase mata-mata.Em campo, o Botafogo contou com uma assistência de Juninho, com um passe de letra, para Matheus Nascimento marcar mais uma vez na competição. O camisa 9, que já treinou na equipe principal do Alvinegro, deu os números finais da partida.

O Alvinegro volta aos gramados pelo Brasileirão na próxima segunda-feira para enfrentar o Flamengo, às 15h, na Gávea. O Athletico, na terça às 16h, encara o Palmeiras no CAT do Caju.