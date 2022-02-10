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Matheus Nascimento, postura e 'Crias de General': o que ficar de olho no Botafogo contra o Fluminense

Depois desencantar, atacante tem clássico pela frente; ainda inconstante dentro das próprias partidas, Botafogo tem teste de peso para medir nível da equipe...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 09:00
O Botafogo tem o primeiro clássico de 2022 pela frente. A equipe comandada por Enderson Moreira mede forças com o Fluminense às 20h desta quinta-feira no Estádio Nilton Santos em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Uma vitória coloca o Alvinegro na liderança. + Fluminense x Botafogo: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Carioca
O LANCE! mostra cinco pontos que devem ser observados no time do Glorioso. A partida terá transmissão do Cariocão Play e com lances em tempo real no site do L!.
Matheus Nascimento: a joia desabrochou. O camisa 90 vinha de boas atuações mas o gol não saía. Saiu. O atacante balançou a rede duas vezes na vitória sobre o Nova Iguaçu e tirou um peso das costas. O sarrafo agora é maior: um adversário de peso e um nível de competitividade maior.
Enderson Moreira: o Botafogo tem alternado bons e maus momentos dentro das próprias partidas. Foi assim contra Madureira e Nova Iguaçu - primeiros tempos apagados e etapas complementares de destaque. O time evoluiu com as substituições realizadas nestes duelos, mas ainda não se encontrou desde o primeiro minuto no gramado.Postura: o Botafogo tem a velocidade e as transições como principal virtude. O Fluminense de Abel Braga chega, até agora, com uma formação de três zagueiros e alas. Vale observar como as ultrapassagens dos laterais para sobrecarregar os jogadores de lado do Tricolor podem tentar desarrumar a linha defensiva adversária.
Crias: com muitas saídas e apenas cinco reforços para 2022, jogadores da base estão em atacado no elenco do Botafogo neste começo da temporada. Alguns deles, inclusive, viverão o primeiro clássico no time profissional. A parte psicológica e a forma de lidar com a pressão serão pautas importantes.
Diego Gonçalves: o camisa 11 marcou nas duas oportunidades que teve contra o Vasco na Série B do ano passado. O histórico positivo nas partidas contra os rivais e o bom começo de temporada coloca expectativa para a atuação do atacante.
Crédito: MatheusNascimentoéatacantedoBotafogo(VítorSilva/Botafogo

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