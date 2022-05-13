Matheus Nascimento marca duas vezes, Botafogo vence novamente o Ceilândia e avança na Copa do Brasil

Foi uma noite de festa total para o Botafogo. Após vencer a primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil por 3 a 0, o time superou novamente o Ceilândia - e pelo mesmo placar - e avançou às oitavas de final. Nesta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, Patrick de Paula abriu o placar com o primeiro dele pelo clube, Matheus Nascimento marcou os outros dois, Carli foi festejado por recorde, dois jogadores estrearam... enfim: quase 20 mil pessoas felizes.+ ATUAÇÕES: veja os destaques do Botafogo na vitória
DOMÍNIOLogo que a bola rolou foi possível perceber que o dono do jogo seria o time da casa. Os visitantes mal conseguiam respirar. O Glorioso dominava, mas a primeira chance nasceu somente aos 15 minutos, quando Diego Gonçalves avançou pela direita e chutou forte, mas Kayser defendeu. A resposta da equipe do Distrito Federal foi aos 20, com o chute rasteiro de Matheus Guarujá. Douglas Borges defendeu. Dois minutos depois, Chay tentou de longe, mas a bola foi para fora.O PRIMEIROO domínio do Botafogo deixava poucos espaços, mas num destes, aos 33 minutos, Douglas Borges foi afastar uma bola quando já estava fora da área e pareceu ter tocado com a mão. O árbitro nada marcou e não há VAR nesta fase da Copa do Brasil. Até que, aos 40 minutos, Matheus Nascimento recebeu de Lucas Piazon, chutou cruzado, o goleiro defendeu, mas Patrick de Paula chutou forte para marcar o primeiro gol dele pelo Botafogo.
MAIS UMNa segunda etapa, o cenário mudou pouco. Raras escapadas do Ceilândia ficaram acobertadas por um chute perigoso de Patrick de Paula, ainda aos sete minutos, após tabela com Matheus Nascimento. E foi o centroavante promessa quem ampliou o placar, após passe de Chay, aos 20.
SÓ FESTAO clima já era de festa com a classificação praticamente garantida, o recorde de Carli, as estreias de Klaus e Niko Hämäläinen e o primeiro gol de Patrick de Paula pelo clube. Matheus Nascimento completou a festa com o terceiro gol: ele recebeu de Daniel Borges na direita e chutou forte. A bola desviou na zaga e o goleiro Kayser nada pôde fazer.
FICHA TÉCNICABOTAFOGO 3 X 0 CEILÂNDIA
Data e hora: 12/5/2022, às 21h30Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG)Público pagante: 17.385 pessoasPúblico presente: 18.648 pessoasRenda: R$ 346.791,00
Cartões Amarelos: Patrick de Paula (BOT)Cartões Vermelhos: não houve
Gol: Patrick de Paula (40'/1ºT 1-0) e Matheus Nascimento (20'/2ºT 2-0 e 36'/2ºT 3-0)
BOTAFOGO: Douglas Borges, Saravia (Daniel Borges, Intervalo), Carli, Kanu (Klaus, Intervalo) e Hugo (Niko Hämäläinen, 30'/2ºT); Patrick de Paula, Del Piage (Kayke, 30'/2ºT) e Chay; Lucas Piazon, Matheus Nascimento e Diego Gonçalves (Rikelmi, 13'/2ºT) - Técnico: Luís Castro.
CEILÂNDIAMatheus Kaiser, Vidal, Fernando Gomes, Igor e China (Gleisinho, 24'/2ºT); Dudu (Werick, 24'/2ºT), Geovane e Filipinho (Maycon Valeriano, 25'/2ºT); Matheus Guarujá, Roberto Pítio (Gabriel Pedra, 12'/2ºT) e Fernandinho (Peninha, 12'/2ºT) - Técnico: Adelson de Almeida.