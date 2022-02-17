Matheus Nascimento marca, Chay retorna e Botafogo vence o Resende pelo Carioca

A sequência de vitórias do Botafogo aumentou. O Alvinegro derrotou o Resende por 2 a 1 na noite desta quinta-feira em partida válida pela 7ª rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos. Matheus Nascimento e Erison fizeram os gols. O duelo também ficou marcado pelo retorno de Chay aos gramados.Com o resultado, o Botafogo chegou a 16 pontos e ocupa a 3ª colocação do Carioca - o Flamengo tem a mesma quantidade, mas fica atrás pelo saldo de gols. O Resende é o 11º, com cinco.

O Botafogo volta aos gramados apenas na próxima quarta-feira para enfrentar o Flamengo, às 20h, no Estádio Nilton Santos. Antes, na segunda-feira, o Resende mede forças com o Boavista às 15h30.

DEU SONO!Pouquíssimas emoções marcaram o primeiro tempo. Com exceção de um ímpeto inicial do Botafogo, que criou duas chances promissoras logo com dez minutos de bola rolando, a primeira etapa foi sem graça e de poucos melhores momentos. Sonolento, nenhuma das equipes produziu e o placar ficou inalterado.

EMBALOU!O ritmo lento do primeiro tempo ficou no vestiário. O Botafogo fez dois gols no espaço de dois minutos. O primeiro veio em um lance de oportunismo de Matheus Nascimento: após cruzamento rasteiro de Luiz Fernando, o goleiro Jefferson Luís espalmou para frente e o camisa 90 estava atento para completar o rebote para o fundo das redes.

Saída de bola do Resende, roubada de bola do Botafogo e pênalti cometido. Após a retomada da posse, Matheus Nascimento encontrou Luiz Fernando, que foi derrubado dentro da área. Na cobrança, Erison marcou.

IMPACTO IMEDIATOApesar dos gols relâmpago do Botafogo, o Resende não se entregou. Uma substituição de Sandro Sargentim teve efeito imediato: o treinador colocou Jeffinho aos 22 minutos do segundo tempo e ele marcou dois minutos depois. Em contra-ataque, ele puxou desde o meio-campo, driblou e acertou a rede.

EU VI!Lúcio Flávio promoveu a entrada de Chay na metade do segundo tempo. A torcida fez a festa com o retorno do camisa 14, que fez o primeiro jogo na temporada 2022. O meio-campista chegou a dar um chapéu no adversário.

No fim, a comemoração foi dos torcedores do Glorioso. O time segurou a bola nos minutos finais, evitou uma pressão e saiu com a vitória.

FICHA TÉCNICABotafogo x Resende​Data e horário: 17/02/2022, às 18hLocal: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Rafael Gomes de SáAssistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Fabiana Nóbrega Pitta​Gramado: Bom​Cartões amarelos: Barreto (BOT); Khevin, Alan Cardoso e João Felipe (RES)​Cartões vermelhos:

Gols: Matheus Nascimento (1-0, 14'/2ºT); Erison (2-0, 16'/2ºT); Jeffinho (2-1, 24'/2ºT)

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu, Jonathan Silva; Luiz Fernando (Maranhão 31'/2ºT), Fabinho, Barreto (Breno 27'/2ºT), Raí (Kayque 40'/2ºT); Erison (Chay 27'/2ºT), Matheus Nascimento (Gabriel Conceição 40'/2ºT). Técnico: Lúcio Flávio.

RESENDE: Jefferson Luís; Juninho, Joanderson, Heitor, Alan Cardoso (Douglas 29'/1ºT); Brendon, Khevin (Jeffinho 22'/2ºT), João Felipe, Emanuel Bianccuchi (Kaique 32'/2ºT); Igor Bolt, Macena (Ivo 32'/2ºT). Técnico: Sandro Sargetim.