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Matheus Nascimento é convocado pela Seleção sub-20 e pode desfalcar Botafogo na semifinal do Carioca

Camisa 90, um dos artilheiros do Estadual, foi convocado por Ramon Menezes para dois jogos amistosos, mas período bate com fase decisiva do Campeonato Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 15:23

Publicado em 08 de Março de 2022 às 15:23

Matheus Nascimento foi convocado para a Seleção Brasileira sub-20. O bom momento do atacante pelo Botafogo o credenciou para ser chamado pelo técnico Ramon Menezes para dois amistosos pelo time de base da Canarinho, que fará amistosos visando o Sul-Americano da categoria.+ El Toro! Com dois gols em 10 minutos, Erison, do Botafogo, assume artilharia do Carioca
O Brasil vai enfrentar o Canaã e o Bahia entre os dias 21 e 29 de fevereiro, em Salvador. A notícia "ruim" é que esse período bate com o segundo jogo das semifinais do Campeonato Carioca - hoje, o Botafogo enfrentaria o Flamengo. Matheus, portanto, desfalcaria o Alvinegro na partida decisiva.
A semifinal do Carioca é dividida em jogos de ida e volta. O primeiro jogo está previsto para o fim de semana dos dias 19/20 de fevereiro - o camisa 90, portanto, conseguiria jogar. Contudo, seria desfalque para o jogo da volta.
O Botafogo não se manifestou se tentará uma liberação de Matheus por conta da reta final do Estadual. Nas redes sociais, inclusive, o Alvinegro fez uma publicação enaltecendo a convocação da joia.
Matheus Nascimento é um dos artilheiros do Campeonato Carioca, com cinco gols marcados na competição.
Crédito: MatheusNascimentoemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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