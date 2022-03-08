Matheus Nascimento é convocado pela Seleção sub-20 e pode desfalcar Botafogo na semifinal do Carioca

Matheus Nascimento foi convocado para a Seleção Brasileira sub-20. O bom momento do atacante pelo Botafogo o credenciou para ser chamado pelo técnico Ramon Menezes para dois amistosos pelo time de base da Canarinho, que fará amistosos visando o Sul-Americano da categoria.+ El Toro! Com dois gols em 10 minutos, Erison, do Botafogo, assume artilharia do Carioca

O Brasil vai enfrentar o Canaã e o Bahia entre os dias 21 e 29 de fevereiro, em Salvador. A notícia "ruim" é que esse período bate com o segundo jogo das semifinais do Campeonato Carioca - hoje, o Botafogo enfrentaria o Flamengo. Matheus, portanto, desfalcaria o Alvinegro na partida decisiva.

A semifinal do Carioca é dividida em jogos de ida e volta. O primeiro jogo está previsto para o fim de semana dos dias 19/20 de fevereiro - o camisa 90, portanto, conseguiria jogar. Contudo, seria desfalque para o jogo da volta.

O Botafogo não se manifestou se tentará uma liberação de Matheus por conta da reta final do Estadual. Nas redes sociais, inclusive, o Alvinegro fez uma publicação enaltecendo a convocação da joia.

Matheus Nascimento é um dos artilheiros do Campeonato Carioca, com cinco gols marcados na competição.