Matheus Nascimento, do Botafogo, é convocado para a Seleção sub-17

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo tem um representante na primeira convocação da Seleção Brasileira sub-17 em 2021. Trata-se de Matheus Nascimento, atacante que já está envolvido na rotina do time profissional do Alvinegro, chamado pelo técnico Paulo Victor Gomes nesta sexta-feira.

O camisa 9 do Botafogo foi o único representante do clube de General Severiano na lista, que também conta com jogadores de outros clubes brasileiros.

O grupo se apresenta para um período de treinamentos entre os dias 17 e 27 de junho. As atividades serão feitas visando o Torneio Sul-Americano da categoria, previsto para o segundo semestre de 2021.