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Matheus Nascimento, do Botafogo, é convocado para a Seleção sub-17

Atacante, que já está envolvido no dia a dia do time profissional do Alvinegro, foi chamado por Paulo Victor Gomes para um período de treinamentos na Granja Comary...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 19:19

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 19:19

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo tem um representante na primeira convocação da Seleção Brasileira sub-17 em 2021. Trata-se de Matheus Nascimento, atacante que já está envolvido na rotina do time profissional do Alvinegro, chamado pelo técnico Paulo Victor Gomes nesta sexta-feira.
O camisa 9 do Botafogo foi o único representante do clube de General Severiano na lista, que também conta com jogadores de outros clubes brasileiros.
O grupo se apresenta para um período de treinamentos entre os dias 17 e 27 de junho. As atividades serão feitas visando o Torneio Sul-Americano da categoria, previsto para o segundo semestre de 2021.
Portanto, Matheus Nascimento não estará à disposição do treinador Marcelo Chamusca para as partidas contra Londrina, Náutico, CSA e Sampaio Corrêa, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

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