Matheus Nascimento comemora gols marcados contra o Ceilândia e valoriza apoio da torcida do Botafogo

Matheus Nascimento foi peça importante para a vitória do Botafogo contra o Ceilândia por 3 a 0, nesta quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil. Autor de dois gols do Alvinegro Carioca, o atacante destacou a felicidade em poder ajudar os companheiros dentro de campo e vibrou com a boa fase que o clube vive.> ATUAÇÕES: PK e Matheus Nascimento garantem vitória do Botafogo- Estou muito feliz com a atuação que eu tive hoje, de conseguir fazer os dois gols e ajudar a minha equipe, que é o mais importante. Também estou muito feliz porque é um clube em que sempre estive, cheguei com 11 anos no Botafogo. Tenho uma história linda aqui e quero permanecer para fazer mais - disse Matheus, ao SporTV.

Matheus Nascimento também falou sobre o apoio que vem das arquibancadas. Desde o início do Campeonato Brasileiro, cabe destacar, a torcida do Botafogo tem abraçado o time tanto dentro quanto fora do Rio. Hoje, apesar do horário e do dia, 18.648 pessoas estavam presentes no Nilton Santos para apoiar o Alvinegro.

- É muito bom porque isso só vai nos ajudar dentro de campo. A torcida está sempre presente. Estou muito feliz por isso, como todo o apoio - afirmou.

Agora, o Botafogo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Glorioso volta a campo no próximo domingo, às 18h, para enfrentar o Fortaleza no estádio Nilton Santos. A partida é válida pela sexta rodada da competição e terá transmissão em tempo real do LANCE!.