Matheus Nascimento comemora gols e busca sequência no Botafogo: 'Dar continuidade ao meu trabalho'

O Botafogo não teve uma boa atuação com muita dificuldade de criar joigadas de perigo. No entanto, brihlou a estrela de sua joia, de apenas 17 anos. Matheus Nascimento foi o principal destaque da vitória por 2 a 0 sobre o Nova Iguaçu, marcou dois gols, um deles de letra. Na saída do gramado, o atacante agradeceu pela oportunidade e disse que a equipe irá focar no clássico da próxima quinta. - Primeiramente quero agradecer a Deus por esses dois gols, agradecer à minha equipe que sempre me apoia, ao professor Enderson, à comissão toda, à torcida. Agora é seguir firme para manter esses gols. Sempre tem um início, consegui fazer esses gols, agora é manter a tranquilidade para dar continuidade ao meu trabalho - disse, e emendou: