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Matheus Nascimento comemora gols e busca sequência no Botafogo: 'Dar continuidade ao meu trabalho'

Com apenas 17 anos, atacante foi decisivo na vitória por 2 a 0 sobre o Nova Iguaçu pela 4ª rodada da Taça Guanabara. Alvinegro volta a campo na quinta contra o Fluminense...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 22:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 22:43
O Botafogo não teve uma boa atuação com muita dificuldade de criar joigadas de perigo. No entanto, brihlou a estrela de sua joia, de apenas 17 anos. Matheus Nascimento foi o principal destaque da vitória por 2 a 0 sobre o Nova Iguaçu, marcou dois gols, um deles de letra. Na saída do gramado, o atacante agradeceu pela oportunidade e disse que a equipe irá focar no clássico da próxima quinta. - Primeiramente quero agradecer a Deus por esses dois gols, agradecer à minha equipe que sempre me apoia, ao professor Enderson, à comissão toda, à torcida. Agora é seguir firme para manter esses gols. Sempre tem um início, consegui fazer esses gols, agora é manter a tranquilidade para dar continuidade ao meu trabalho - disse, e emendou:
- Não vou me iludir, mas vou agradecer, estou muito feliz. E a partir de amanhã é focar no próximo jogo. A gente vai jogar contra o Fluminense, é uma equipe forte, um clássico e vamos dar o máximo para sair com os três pontos, que é o mais importante - projetou.
Com o triunfo, o Botafogo reassumiu a liderança da Taça Guanabara com 10 pontos, à frente do Vasco no saldo de gols. Com três vitórias e um empate, o Alvinegro terá agora pela frente dois clássicos seguidos, os primeiros grandes desafios pós-acesso.
+ Confira e simule a classificação do Campeonato Carioca
O próximo compromisso do Glorioso será realizado nesta quinta-feira, em um clássico contra o Fluminense, às 20h, também no Nilton Santos.
Crédito: MatheusNascimentomarcoudoisgolsefoidecisivonavitóriadoBotafogo(VítorSilva/Botafogo

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