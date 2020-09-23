Matheus Moraes se destaca na estreia do Santos pelo Brasileirão Sub-20

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

O Santos estreou no Campeonato Brasileiro Sub-20 nesta quarta-feira (23) empatando em 1 a 1 contra o Vitória, no estádio do Barradão, em Salvador. O principal destaque do Peixe no jogo foi o atacante Matheus Moraes.

Autor do gol santista, aos 26 minutos do primeiro tempo, cobrando pênalti que ele mesmo sofreu, o jogador foi participativo durante toda a partida, principalmente explorando as jogadas de velocidade pelo lado direito. Ainda assim, por vezes pôde ser visto em outros setores do gramado.

Aos 12 minutos de jogo, Moraes já teve a sua primeira participação importante no jogo, ao escapar da marcação e sofrer uma falta, quando já se projetava para ficar de cara com o goleiro Yuri, forçando o cartão amarelo a Marco Aurélio, que foi expulso a cometer a penalidade que culminou no gol do Alvinegro, anotado pelo próprio Matheus.

Na segunda etapa, o time do Santos se mostrou desorganizado, com os jogadores se perdendo em tentativas de jogadas individuais. No entanto, Matheus Moraes era um dos poucos que tentavam organizar as ações, parando a bola e distribuindo o jogo. Nos minutos finais, o atacante acabou diminuindo o ritmo, até por conta do desgaste físico. O jogo

O Vitória concentrou as suas ações no ataque no primeiro tempo, mas foi o Peixe que criou as suas principais oportunidades, inclusive com uma bola na trave acertada por Allanzinho, quando a partida ainda estava empatada em 0 a 0.

Após sofrer o primeiro gol do jogo, o Rubro-negro baiano encontrou o empate minutos depois, após uma falha defensiva do lateral-esquerdo Lucas Sena, que chegou atrasado em uma dividia e cometeu pênalti em cima de Ruan, que Samuel converteu ainda na etapa inicial.

No segundo tempo o duelo ficou morno, com muitos erros de passes e no qual o Vitória explorou os espaços dados pelo lado esquerdo da defesa santista, mas abusou de perder gols.