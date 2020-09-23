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futebol

Matheus Moraes se destaca na estreia do Santos pelo Brasileirão Sub-20

Atacante sofreu e converteu o pênalti que resultou no único gol santista no empate em 1 a 1 contra o Vitória, fora de casa, nesta quarta-feira (23)...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 17:02

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 17:02
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O Santos estreou no Campeonato Brasileiro Sub-20 nesta quarta-feira (23) empatando em 1 a 1 contra o Vitória, no estádio do Barradão, em Salvador. O principal destaque do Peixe no jogo foi o atacante Matheus Moraes.
Autor do gol santista, aos 26 minutos do primeiro tempo, cobrando pênalti que ele mesmo sofreu, o jogador foi participativo durante toda a partida, principalmente explorando as jogadas de velocidade pelo lado direito. Ainda assim, por vezes pôde ser visto em outros setores do gramado.
Aos 12 minutos de jogo, Moraes já teve a sua primeira participação importante no jogo, ao escapar da marcação e sofrer uma falta, quando já se projetava para ficar de cara com o goleiro Yuri, forçando o cartão amarelo a Marco Aurélio, que foi expulso a cometer a penalidade que culminou no gol do Alvinegro, anotado pelo próprio Matheus.
Na segunda etapa, o time do Santos se mostrou desorganizado, com os jogadores se perdendo em tentativas de jogadas individuais. No entanto, Matheus Moraes era um dos poucos que tentavam organizar as ações, parando a bola e distribuindo o jogo. Nos minutos finais, o atacante acabou diminuindo o ritmo, até por conta do desgaste físico. O jogo
O Vitória concentrou as suas ações no ataque no primeiro tempo, mas foi o Peixe que criou as suas principais oportunidades, inclusive com uma bola na trave acertada por Allanzinho, quando a partida ainda estava empatada em 0 a 0.
Após sofrer o primeiro gol do jogo, o Rubro-negro baiano encontrou o empate minutos depois, após uma falha defensiva do lateral-esquerdo Lucas Sena, que chegou atrasado em uma dividia e cometeu pênalti em cima de Ruan, que Samuel converteu ainda na etapa inicial.
No segundo tempo o duelo ficou morno, com muitos erros de passes e no qual o Vitória explorou os espaços dados pelo lado esquerdo da defesa santista, mas abusou de perder gols.
O Santos volta a campo no domingo (27), contra o Cruzeiro, no estádio Ulrico Mursa, pertencente a Portuguesa Santista, pela segunda rodada da competição. O compromisso acontece praticamente no mesmo horário que a equipe profissional enfrenta o Fortaleza, pela 12ª rodada do Brasileirão, a poucos metros dali, na Vila Belmiro.

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