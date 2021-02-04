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Matheus Martins, Kayky, Metinho e João Neto, do Sub-17, são integrados ao profissional do Fluminense

Joias do Sub-17 foram integrados após a vitória da equipe contra o Bahia e serão novidades no profissional ao longo de 2021...
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Publicado em 

04 fev 2021 às 17:46

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 17:46

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Joias da chamada "Geração dos Sonhos", o volante Metinho e os atacantes Matheus Martins, Kayky e João Neto, do Sub-17 do Fluminense, foram integrados ao time profissional nesta quinta-feira, no CT Carlos Castilho. A ideia é que os jovens já comecem a entrar na rotina do elenco para que sejam aproveitados ao longo de 2021.
> ATUAÇÕES: Fred e Nenê comandam vitória do Fluminense diante do Bahia
Como o Flu irá jogar o início do Campeonato Carioca com a equipe Sub-23, a tendência é que os quatro possam começar a atuar a partir daí para manter o ritmo de jogo. Eles também vão jogar as partidas da base, como é comum nesse processo de maturação de jogadores do Fluminense.
A Ferj ainda não desmembrou a tabela do Carioca, mas a partida de estreia do Tricolor será no sábado, 27, ou domingo, 28 de fevereiro, contra o Resende, fora de casa, ainda sem local definido. O time de Aspirantes, inclusive, já se reapresentou após as férias para iniciar a preparação.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
Vale lembrar que o Sub-17 ainda entrará em campo para o último compromisso da temporada. No próximo dia 10, a equipe de Guilherme Torres encara novamente o São Paulo, algoz na final da Copa do Brasil, para a decisão da Supercopa do Brasil da categoria. O duelo será às 19h, na Arena Pantanal. Os quatro jogadores retornam ao time para esta partida.
Em alta no Sub-17, Kayky e Metinho estão na mira do grupo que gere o Manchester City e chegaram a fazer propostas, recusadas pelo Fluminense. Ambos têm contrato até dezembro de 2022, mas o clube já os procurou para renovar. Matheus Martins também está no radar da Europa e tem vínculo até 25 de agosto de 2022. Já João Neto renovou na última terça-feira até junho de 2024.

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