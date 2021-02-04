Matheus Martins, Kayky, Metinho e João Neto, do Sub-17, são integrados ao profissional do Fluminense

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Joias da chamada "Geração dos Sonhos", o volante Metinho e os atacantes Matheus Martins, Kayky e João Neto, do Sub-17 do Fluminense, foram integrados ao time profissional nesta quinta-feira, no CT Carlos Castilho. A ideia é que os jovens já comecem a entrar na rotina do elenco para que sejam aproveitados ao longo de 2021.

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Como o Flu irá jogar o início do Campeonato Carioca com a equipe Sub-23, a tendência é que os quatro possam começar a atuar a partir daí para manter o ritmo de jogo. Eles também vão jogar as partidas da base, como é comum nesse processo de maturação de jogadores do Fluminense.

A Ferj ainda não desmembrou a tabela do Carioca, mas a partida de estreia do Tricolor será no sábado, 27, ou domingo, 28 de fevereiro, contra o Resende, fora de casa, ainda sem local definido. O time de Aspirantes, inclusive, já se reapresentou após as férias para iniciar a preparação.

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Vale lembrar que o Sub-17 ainda entrará em campo para o último compromisso da temporada. No próximo dia 10, a equipe de Guilherme Torres encara novamente o São Paulo, algoz na final da Copa do Brasil, para a decisão da Supercopa do Brasil da categoria. O duelo será às 19h, na Arena Pantanal. Os quatro jogadores retornam ao time para esta partida.