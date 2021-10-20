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Matheus Martins e João Neto, do Fluminense, são convocados para torneio com a Seleção Sub-18

Jovens revelados pelo Tricolor disputarão a Revelations Cup Sub-20 entre 9 e 17 de novembro, no México...

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 13:59

LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 13:59
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O meia-atacante Matheus Martins e o atacante João Neto foram convocados para defender a Seleção Brasileira Sub-18 na disputa da Revelations Cup Sub-20 2021 (Copa das Revelações). Os destaques do Fluminense ficam à serviço do técnico Dudu Patetuci para a competição entre os dias 9 e 17 de novembro, no México. A Seleção estreia no torneio no dia 10 de novembro, quando enfrenta os Estados Unidos às 19h. Na sequência, no dia 13, o Brasil encara os donos da casa, às 21h. Por fim, a equipe encerra sua participação contra a Colômbia, no dia 16, às 19h (todos no horário de Brasília).
Todos os jogos serão realizados no Estádio Miguel Alemán Valdes, do Celaya Fútbol Club, no estado de Guanajuato.
Veja a tabela do Brasileirão
- O torneio permite a inscrição de jogadores nascidos em 2002. Mas vamos levar um grupo com um ano a menos, pois será aquele que disputará as competições em 2023. É uma geração que estamos observando e desenvolvendo desde 2018 com a criação das seleções dos anos ímpares. Trabalhamos com eles na Granja Comary durante uma semana no início do mês. Esse período foi importante como preparação para a disputa da Revelations Cup - comentou Dudu Patetuci.

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