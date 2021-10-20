Matheus Martins e João Neto, do Fluminense, são convocados para torneio com a Seleção Sub-18

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O meia-atacante Matheus Martins e o atacante João Neto foram convocados para defender a Seleção Brasileira Sub-18 na disputa da Revelations Cup Sub-20 2021 (Copa das Revelações). Os destaques do Fluminense ficam à serviço do técnico Dudu Patetuci para a competição entre os dias 9 e 17 de novembro, no México. A Seleção estreia no torneio no dia 10 de novembro, quando enfrenta os Estados Unidos às 19h. Na sequência, no dia 13, o Brasil encara os donos da casa, às 21h. Por fim, a equipe encerra sua participação contra a Colômbia, no dia 16, às 19h (todos no horário de Brasília).

Todos os jogos serão realizados no Estádio Miguel Alemán Valdes, do Celaya Fútbol Club, no estado de Guanajuato.

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