Matheus Martins é convocado para Seleção Brasileira Sub-20

Matheus Martins irá vestir novamente a Amarelinha. Nesta terça-feira, o meia-atacante do Fluminense foi convocado para a Seleção Brasileira sub-20, na primeira lista do técnico Ramon Menezes. O Moleque de Xerém, que já representou o Brasil em outras categorias, irá participar de um período de treinos em Salvador, Bahia, entre os dias 21 e 29 de março. A preparação mira o Sul-Americano sub-20, que garante vaga na Copa do Mundo da categoriaHoje no elenco profissional, Matheus Martins teve destaque na base. Assim, o meia-atacante foi convocado para as Seleções Sub-15, Sub-16 e Sub-17. Em maio de 2021, o jovem chegou a fazer um período de preparação com a Seleção principal e também atuou junto à categoria Sub-18.