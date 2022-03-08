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futebol

Matheus Martins é convocado para Seleção Brasileira Sub-20

Meia-atacante do Fluminense irá participar de período de treinos em Salvador; Matheus Martins já foi convocado para a Seleção em outras categorias...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 14:19

Publicado em 08 de Março de 2022 às 14:19

Matheus Martins irá vestir novamente a Amarelinha. Nesta terça-feira, o meia-atacante do Fluminense foi convocado para a Seleção Brasileira sub-20, na primeira lista do técnico Ramon Menezes. O Moleque de Xerém, que já representou o Brasil em outras categorias, irá participar de um período de treinos em Salvador, Bahia, entre os dias 21 e 29 de março. A preparação mira o Sul-Americano sub-20, que garante vaga na Copa do Mundo da categoriaHoje no elenco profissional, Matheus Martins teve destaque na base. Assim, o meia-atacante foi convocado para as Seleções Sub-15, Sub-16 e Sub-17. Em maio de 2021, o jovem chegou a fazer um período de preparação com a Seleção principal e também atuou junto à categoria Sub-18.
Nesta temporada, Matheus Martins atuou na Copinha, quando marcou dois gols e deu uma assistência em seis jogos. Pelo Carioca, o jovem foi acionado por Abel Braga nos jogos contra o Volta Redonda e Vasco.
> Veja e simule a tabela do Carioca
Crédito: MatheusMartinséumadasjoiasdabasedoFluminense(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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