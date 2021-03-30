Matheus Jesus é liberado pelo Corinthians para defender o Juventude; confira detalhes

Crédito: Marco Galvão/Fotoarena/Lancepress!

Matheus Jesus está muito próximo de defender o Juventude, por empréstimo, nesta temporada. O Corinthians autorizou o prosseguimento do negócio e o meia viaja nesta quarta-feira (1º) para Caxias para concretizar o acordo.

A informação foi inicialmente publicada pelo portal "Esporte Serra" e confirmada pelo LANCE!.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosA previsão de contrato do meia com o clube gaúcho é até o fim da temporada, com o Timão pagando parte do salário. O vínculo de Jesus com o clube tem validade até dezembro de 2023.

Contratado junto ao Estoril (POR), em 2019, Matheus foi comprado pelo Corinthians no fim do mesmo ano, por conta de uma cláusula de aquisição obrigatória, após atuar a primeira temporada por empréstimo. O valor embolsado pelo Alvinegro à época foi de R$ 7 milhões.

Sem render com a camisa corintiana, o meia foi cedido pelo Red Bull Bragantino em 2020, mas foi devolvido ao Timão antes do fim do Campeonato Brasileiro. Caso o jogador atuasse 30 jogos o mais pelo Massa Bruta, a equipe do interior paulista deveria comprar o atleta, mas como ele jogou 22 partidas a cláusula de obtenção não foi acionada.

Pelo Corinthians, Matheus Jesus disputou nove jogos e não balançou as redes. Além da equipe do Parque São Jorge, e os já citados Estoril e Red Bull Bragantino, o central defendeu as cores da Ponte Preta, Santos, Gamba Osaka (JAP), Portimoniense (POR) e Oeste.