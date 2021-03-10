Matheus Frizzo é apresentado pelo Botafogo: 'Oportunidade da vida'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Assinado e anunciado. Matheus Frizzo falou pela primeira vez como jogador do Botafogo nesta quarta-feira. Envolvido na viagem para São Luís do Maranhão, palco da partida contra o Moto Club, pela primeira fase da Copa do Brasil, o meio-campista foi apresentado por meio de um vídeo, divulgado na "BotafogoTV".

O jogador de 22 anos, que chega por empréstimo junto ao Grêmio até o fim do ano, vinha treinando com o grupo do Botafogo desde a semana passada. Ele será opção no banco de reservas para Marcelo Chamusca contra o Moto Club.

Na apresentação, Frizzo afirmou que é um volante construtor de jogadas. Além disto, afirmou que enxerga a oportunidade de jogar no Botafogo como algo a ser valorizado pensando na carreira.