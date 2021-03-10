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futebol

Matheus Frizzo é apresentado pelo Botafogo: 'Oportunidade da vida'

Meio-campista fala pela primeira vez como jogador do Alvinegro no Maranhão e destaca passes e lançamentos como principais características de jogo...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 11:51

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 11:51
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Assinado e anunciado. Matheus Frizzo falou pela primeira vez como jogador do Botafogo nesta quarta-feira. Envolvido na viagem para São Luís do Maranhão, palco da partida contra o Moto Club, pela primeira fase da Copa do Brasil, o meio-campista foi apresentado por meio de um vídeo, divulgado na "BotafogoTV".
O jogador de 22 anos, que chega por empréstimo junto ao Grêmio até o fim do ano, vinha treinando com o grupo do Botafogo desde a semana passada. Ele será opção no banco de reservas para Marcelo Chamusca contra o Moto Club.
Na apresentação, Frizzo afirmou que é um volante construtor de jogadas. Além disto, afirmou que enxerga a oportunidade de jogar no Botafogo como algo a ser valorizado pensando na carreira.
- É uma honra chegar em um clube tão grande quanto o Botafogo. Venho com as melhores energias possíveis, encarando como a oportunidade da minha vida. Espero contribuir ao máximo, espero poder contribuir ao máximo, venho para ser importante e ajudar. Com o pouco tempo que tenho aqui já vi a qualidade da equipe. Sou um volante de bom passe e lançamento, também sei marcar. Busco procurar evoluir sempre e escutar a comissão técnica. Espero poder contribuir ao máximo - destacou Matheus Frizzo.

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