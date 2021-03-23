Matheus Frizzo, do Botafogo, projeta clássico contra o Flamengo: 'Os detalhes farão a diferença'

Nesta quarta-feira, 23, o Botafogo encara o Flamengo, no estádio Nilton Santos, às 21h35, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O volante Matheus Frizzo, do Alvinegro, projetou o confronto e destacou a necessidade estar 100% atento do início ao fim do jogo.+ Fluminense procura, mas empresário revela que Babi: 'Está feliz no Botafogo'- Nos preparamos bem para essa partida, o Flamengo é uma grande equipe e temos que estar 100% atentos do começo até o fim. Os detalhes farão a diferença e a nossa equipe vai com todas as forças. Precisamos muito dessa vitória para os nossos objetivos no Campeonato. A expectativa é de um grande jogo e que a gente saia com o resultado positivo.> Veja a tabela do Campeonato CariocaNa última rodada, o Botafogo empatou com o Vasco por 1 a 1, com um gol sofrido nos minutos finais da partida. O volante relembrou o clássico e admitiu que o grupo saiu do jogo com um "gosto amargo".