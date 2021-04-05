Matheus Frizzo, do Botafogo, faz o gol mais bonito da primeira fase da Copa do Brasil

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O voleio de Matheus Frizzo na partida contra o Moto Club, que ajudou a classificar o Botafogo para a segunda fase da Copa do Brasil, foi reconhecido. O meio-campista ganhou o prêmio de gol mais bonito da primeira fase da competição, garantindo 45% de votos em uma enquete online.

O camisa 45 deixou Rossi, do Bahia, Alef Manga, do Volta Redonda, e Léo Itaperuna, do Cascavel, para trás.

– Obrigado a todos que votaram e ajudaram. Tamo junto - escreveu Frizzo em uma rede social nesta segunda-feira.