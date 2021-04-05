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Matheus Frizzo, do Botafogo, faz o gol mais bonito da primeira fase da Copa do Brasil

Meio-campista, com um voleio para fechar a goleada do Alvinegro sobre o Moto Club, venceu votação popular nas redes sociais com 45% dos votos...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 20:14

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 20:14
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O voleio de Matheus Frizzo na partida contra o Moto Club, que ajudou a classificar o Botafogo para a segunda fase da Copa do Brasil, foi reconhecido. O meio-campista ganhou o prêmio de gol mais bonito da primeira fase da competição, garantindo 45% de votos em uma enquete online.
O camisa 45 deixou Rossi, do Bahia, Alef Manga, do Volta Redonda, e Léo Itaperuna, do Cascavel, para trás.
– Obrigado a todos que votaram e ajudaram. Tamo junto - escreveu Frizzo em uma rede social nesta segunda-feira.
Pela Copa do Brasil, o Botafogo volta aos gramados na quarta-feira da próxima semana. O Alvinegro mede forças com o ABC-RN fora de casa, pela segunda fase da competição. Em jogo único, o empate leva a decisão para os pênaltis.

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