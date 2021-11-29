Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Matheus Frizzo despista sobre futuro, mas enaltece título do Botafogo: 'Esse grupo é maravilhoso'
futebol

Matheus Frizzo despista sobre futuro, mas enaltece título do Botafogo: 'Esse grupo é maravilhoso'

Em entrevista ao LANCE!, camisa 45, emprestado pelo Grêmio até dezembro, afirma que vai pensar sobre 2022 a partir desta segunda-feira e vibra com ano no Alvinegro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2021 às 11:00

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 11:00

É campeão. O Botafogo sacramentou o título da Série B com uma festa nas arquibancadas no empate por 2 a 2 sobre o Guarani, no Estádio Nilton Santos, pela 38ª rodada. Matheus Frizzo entrou durante a partida e jogou durante o segundo tempo.+ Ao L!, Kanu comemora redenção e título pelo Botafogo: 'É o dia mais feliz da minha vida'
Ainda não se sabe, contudo, se Frizzo continuará vestindo a camisa do Alvinegro em 2022. O meio-campista está emprestado pelo Grêmio até dezembro. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o camisa 45 comentou sobre os próximos passos da carreira.
– Fui muito feliz aqui independente de começar jogando, entrando... Esse grupo é maravilhoso e ainda não pensei sobre meu futuro, só queria desfrutar esse momento porque é algo mágico, inesquecível. Torcida fez uma festa incrível. Vou comemorar hoje (domingo) e a partir de amanhã (segunda-feira) eu vou pensar no meu futuro - afirmou.
Frizzo trouxe toda a família para o Rio de Janeiro. A pequena filha, inclusive, fez a festa no gramado do Estádio Nilton Santos na comemoração pelo título após o apito final.
– Minha família gostou muito da cidade, me senti em casa no Botafogo. As pessoas são incríveis no clube, totalmente inclusas no objetivo. São todos do bem, não é à toa que esse acesso veio. Fui muito feliz aqui - completou.
Crédito: MatheusFrizzo,doBotafogo,comotroféudaSérieB(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados