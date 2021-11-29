Matheus Frizzo despista sobre futuro, mas enaltece título do Botafogo: 'Esse grupo é maravilhoso'

É campeão. O Botafogo sacramentou o título da Série B com uma festa nas arquibancadas no empate por 2 a 2 sobre o Guarani, no Estádio Nilton Santos, pela 38ª rodada. Matheus Frizzo entrou durante a partida e jogou durante o segundo tempo.+ Ao L!, Kanu comemora redenção e título pelo Botafogo: 'É o dia mais feliz da minha vida'

Ainda não se sabe, contudo, se Frizzo continuará vestindo a camisa do Alvinegro em 2022. O meio-campista está emprestado pelo Grêmio até dezembro. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o camisa 45 comentou sobre os próximos passos da carreira.

– Fui muito feliz aqui independente de começar jogando, entrando... Esse grupo é maravilhoso e ainda não pensei sobre meu futuro, só queria desfrutar esse momento porque é algo mágico, inesquecível. Torcida fez uma festa incrível. Vou comemorar hoje (domingo) e a partir de amanhã (segunda-feira) eu vou pensar no meu futuro - afirmou.

Frizzo trouxe toda a família para o Rio de Janeiro. A pequena filha, inclusive, fez a festa no gramado do Estádio Nilton Santos na comemoração pelo título após o apito final.

– Minha família gostou muito da cidade, me senti em casa no Botafogo. As pessoas são incríveis no clube, totalmente inclusas no objetivo. São todos do bem, não é à toa que esse acesso veio. Fui muito feliz aqui - completou.