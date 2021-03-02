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Matheus Frizzo chega ao Rio e vai ao Nilton Santos para realizar exames e assinar com o Botafogo

Meio-campista, que chega no Alvinegro por empréstimo junto ao Grêmio, desembarcou na Cidade Maravilhosa na tarde desta terça-feira...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 14:29

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 14:29
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
O Botafogo está perto de anunciar mais um reforço de forma oficial. Matheus Frizzo desembarcou no Rio de Janeiro no começo da tarde desta terça-feira e já está no Estádio Nilton Santos, iniciando a bateria de exames médicos antes de assinar o vínculo com o Alvinegro. Ele será emprestado junto ao Grêmio até o fim da Série B.
+ Bom passe, visão de jogo e multa milionária: conheça Matheus Frizzo, possível reforço do Botafogo
Frizzo compartilhou que estava no estádio no Botafogo em seu próprio perfil no Instagram. O meio-campista fará trabalhos nas dependências internas do local antes de assinar o contrato e, assim, ser anunciado oficialmente.
O clube de General Severiano possui reforços encaminhados, mas apenas oficializou as chegadas de Ronald, ex-Botafogo-SP, e Pedro Castro, ex-Avaí, até aqui. Os nomes serão anunciados após os exames médicos.
Matheus Frizzo jogou pelo Vitória no segundo semestre da última temporada e foi um dos destaques do Leão na fraca campanha da Série B. Antes, ele havia passado pelo Atlético-GO.

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