Matheus Frizzo chega ao Rio e vai ao Nilton Santos para realizar exames e assinar com o Botafogo

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

O Botafogo está perto de anunciar mais um reforço de forma oficial. Matheus Frizzo desembarcou no Rio de Janeiro no começo da tarde desta terça-feira e já está no Estádio Nilton Santos, iniciando a bateria de exames médicos antes de assinar o vínculo com o Alvinegro. Ele será emprestado junto ao Grêmio até o fim da Série B.

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Frizzo compartilhou que estava no estádio no Botafogo em seu próprio perfil no Instagram. O meio-campista fará trabalhos nas dependências internas do local antes de assinar o contrato e, assim, ser anunciado oficialmente.

O clube de General Severiano possui reforços encaminhados, mas apenas oficializou as chegadas de Ronald, ex-Botafogo-SP, e Pedro Castro, ex-Avaí, até aqui. Os nomes serão anunciados após os exames médicos.