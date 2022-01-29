Matheus França não esconde atuação frustrante do Flamengo contra o Volta Redonda: 'Erramos bastante'

A garotada do Flamengo decepcionou e, neste sábado, contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, ficou no empate em 0 a 0, pela 2ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Joia, Matheus França, que teve atuação apagada no setor de criação, deu a sua versão para o tropeço diante dos olhares de perto do técnico Paulo Sousa:- Erramos bastante, sofremos algumas vezes, temos que organizar na parte defensiva para não sofrer os contra-ataques que sofremos, além também de finalizar bem as jogadas - falou Matheus França, em entrevista ao canal "Cariocão Play", emendando sobre o vínculo recém-renovado até 2027:

- Sempre muito feliz de, primeiro, jogar no Flamengo, que é uma paixão para qualquer um. Sobre o contrato, muito bom também, mas o importante é demonstrar dentro de campo para ajudar o Flamengo da melhor maneira possível.

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O Flamengo, agora, enfrentará o Boavista nesta quarta-feira, às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira. Paulo Sousa estreará à frente da equipe, que deve contar com jogadores do grupo principal (com exceção dos selecionáveis: Gabigol, Everton Ribeiro, Isla e Arrascaeta).