Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Matheus França não esconde atuação frustrante do Flamengo contra o Volta Redonda: 'Erramos bastante'
futebol

Matheus França não esconde atuação frustrante do Flamengo contra o Volta Redonda: 'Erramos bastante'

Joia rubro-negra não conseguiu bom rendimento no empate em 0 a 0 com o Voltaço, neste sábado, em duelo válido pela 2ª rodada do Cariocão...

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 20:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2022 às 20:29
A garotada do Flamengo decepcionou e, neste sábado, contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, ficou no empate em 0 a 0, pela 2ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Joia, Matheus França, que teve atuação apagada no setor de criação, deu a sua versão para o tropeço diante dos olhares de perto do técnico Paulo Sousa:- Erramos bastante, sofremos algumas vezes, temos que organizar na parte defensiva para não sofrer os contra-ataques que sofremos, além também de finalizar bem as jogadas - falou Matheus França, em entrevista ao canal "Cariocão Play", emendando sobre o vínculo recém-renovado até 2027:
- Sempre muito feliz de, primeiro, jogar no Flamengo, que é uma paixão para qualquer um. Sobre o contrato, muito bom também, mas o importante é demonstrar dentro de campo para ajudar o Flamengo da melhor maneira possível.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
> Veja a tabela do Cariocão
O Flamengo, agora, enfrentará o Boavista nesta quarta-feira, às 18h, no Estádio Raulino de Oliveira. Paulo Sousa estreará à frente da equipe, que deve contar com jogadores do grupo principal (com exceção dos selecionáveis: Gabigol, Everton Ribeiro, Isla e Arrascaeta).
Crédito: Aos17anos,MatheusFrançatemmultarescisóriade100milhõesdeeuros(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a bicicleta ajudou mulheres indianas a ler, escrever e ter uma vida melhor
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados