  • Matheus França, dupla entrosada e mais: o que ficar de olho no Flamengo na segunda rodada da Copinha
futebol

Matheus França, dupla entrosada e mais: o que ficar de olho no Flamengo na segunda rodada da Copinha

Depois de uma goleada arrasadora na estreia, Rubro-Negro enfrentará o Floresta neste sábado, pela segunda rodada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jan 2022 às 09:00

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 09:00

Depois de estrear com uma goleada acachapante na Copinha, os Garotos do Ninho vão em busca de mais uma vitória para garantir a classificação para a segunda fase do torneio. Neste sábado, o Flamengo enfrenta o Floresta na Arena Barueri, às 19h, pela segunda rodada da Copa SP de Futebol Júnior. Por isso, a seguir, o LANCE! mostra o que ficar de olho no Rubro-Negro em campo. A JOIA MATHEUS FRANÇA
A joia de 100 milhões de euros foi um dos principais destaques do Flamengo na estreia. Dentro de campo, foi peça fundamental para construção da vitória e marcou dois gols. Fora dele, fez mais um ao doar um par de chuteiras para o capitão do Forte (ES).
DUPLA ENTROSADA
Na estreia, o técnico Fábio Maias colocou Mateusão e Petterson em campo no segundo tempo, e os Garotos do Ninho responderam à altura. Os últimos três gols do Flamengo contra o Forte vieram justamente com a dupla - três assistências de Petterson e três gols dd Mateusão.
ESCALAÇÃO E POSTURA
Diante do Forte (ES), o técnico Fábio Matias mandou a campo um time ofensivo, o que se refletiu dentro de campo. Na estreia, o Flamengo contou com apenas um volante de contenção (Igor Jesus), dois meio-campistas mais ofensivos (Matheus França e Kayke David) e três atacantes (Werton, André e Ryan Luka). Desse modo, será interessante ficar de olho se o Rubro-Negro manterá a mesma escalação e postura.
GOLEIRO BRUNO
Devido ao domínio do Flamengo, Bruno Guimarães pouco trabalhou contra o Forte (ES) - mesmo assim foi seguro quando exigido. Nesse sentido, o goleiro deve ter um desafio - e uma consequente responsabilidade - maior contra o Floresta. Será, então, a chance do jogador ganhar mais ritmo e confiança debaixo das traves.
Crédito: Equipe do Flamengo antes de estrear na Copinha (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Viu algum erro?
