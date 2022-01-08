Matheus França, dupla entrosada e mais: o que ficar de olho no Flamengo na segunda rodada da Copinha

Depois de estrear com uma goleada acachapante na Copinha, os Garotos do Ninho vão em busca de mais uma vitória para garantir a classificação para a segunda fase do torneio. Neste sábado, o Flamengo enfrenta o Floresta na Arena Barueri, às 19h, pela segunda rodada da Copa SP de Futebol Júnior. Por isso, a seguir, o LANCE! mostra o que ficar de olho no Rubro-Negro em campo. A JOIA MATHEUS FRANÇA
A joia de 100 milhões de euros foi um dos principais destaques do Flamengo na estreia. Dentro de campo, foi peça fundamental para construção da vitória e marcou dois gols. Fora dele, fez mais um ao doar um par de chuteiras para o capitão do Forte (ES).
DUPLA ENTROSADA
Na estreia, o técnico Fábio Maias colocou Mateusão e Petterson em campo no segundo tempo, e os Garotos do Ninho responderam à altura. Os últimos três gols do Flamengo contra o Forte vieram justamente com a dupla - três assistências de Petterson e três gols dd Mateusão.
ESCALAÇÃO E POSTURA
Diante do Forte (ES), o técnico Fábio Matias mandou a campo um time ofensivo, o que se refletiu dentro de campo. Na estreia, o Flamengo contou com apenas um volante de contenção (Igor Jesus), dois meio-campistas mais ofensivos (Matheus França e Kayke David) e três atacantes (Werton, André e Ryan Luka). Desse modo, será interessante ficar de olho se o Rubro-Negro manterá a mesma escalação e postura.
GOLEIRO BRUNO
Devido ao domínio do Flamengo, Bruno Guimarães pouco trabalhou contra o Forte (ES) - mesmo assim foi seguro quando exigido. Nesse sentido, o goleiro deve ter um desafio - e uma consequente responsabilidade - maior contra o Floresta. Será, então, a chance do jogador ganhar mais ritmo e confiança debaixo das traves.