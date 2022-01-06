Matheus França, do Flamengo, doa par de chuteiras para o capitão do Forte (ES): 'Eu também já precisei'

Além da vitória do Flamengo por 10 a 0 sobre o Forte (ES), pela primeira rodada da Copinha, uma boa ação marcou a noite desta quarta-feira. Isso porque o meia Matheus França doou um par de chuteiras a Rangel, capitão da equipe capixaba, após o fim do confronto, já fora de campo. Em rápido contato com a Fla TV, o Garoto do Ninho lembrou que, no passado, já precisou ganhar ou pegar um par emprestado para poder jogar.> Flamengo chega a acordo para contratar Thiago Maia; saiba mais- Como eu posso ter algumas chuteiras e um dia eu também já precisei ganhar uma ou até mesmo uma chuteira emprestada para poder está jogando, eu fiz essa boa ação - disse Matheus França, à FlaTV. Agora, o Flamengo volta a campo no sábado, às 19h, na Arena Barueri, para enfrentar o Floresta. Já o Forte encara o Oeste, às 16h45, na mesma data e local. Ambas as partidas são válidas pela segunda rodada da Copa SP de Futebol Júnior.