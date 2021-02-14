Matheus Ferraz testa positivo para Covid-19 e vai desfalcar o Fluminense

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O zagueiro Matheus Ferraz testou positivo para a Covid-19 nos exames realizados para a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por isso, o jogador desfalcará o Fluminense na partida desta segunda-feira, às 18h, contra o Ceará, no Castelão.

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Ferraz completará os 10 dias de isolamento apenas no dia 23. A última rodada do Brasileirão, contra o Fortaleza, no Maracanã, será no dia 25. Por isso, é improvável que o zagueiro tenha condições de entrar em campo ainda nesta temporada.

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O provável substituto é Nino, que iniciou a transição após lesão na coxa esquerda apenas na sexta-feira, mas foi acionado pela comissão técnica. A outra opção é Frazan, que entrou na lugar de Luccas Claro no empate por 0 a 0 com o Atlético-MG e não atuava pelo time profissional desde outubro de 2019.