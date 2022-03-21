Matheus Donelli se recupera de problema na panturrilha e volta a treinar no Corinthians

O goleiro Matheus Donelli foi novidade no treinamento do Corinthians nesta segunda-feira (21), no CT Joaquim Grava.Recuperado de uma pancada na panturrilha sofrida durante a preparação corintiana para enfrentar a Ponte Preta, no início de março, o atleta esteve no trabalho de campo que contou apenas com os reservas e não relacionados na vitória corintiana por 1 a 0 sobre o Novorizontino, no último domingo (20), pela última rodada da primeira fase do Paulistão.

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Donelli ficou fora de três partidas do Timão no período, contra Ponte Preta, Palmeiras e Novorizontino.

Cria da base corintiana, o goleiro é reserva de Cássio, mas tem duas partidas nesta temporada, contra Santo André e Santos, pela segunda e terceira rodada do Paulistão, por conta do diagnóstico positivo do titular para a Covid-19.

No início da temporada, o Timão acertou a contratação do goleiro Ivan, da Ponte Preta, no intuito de fazer o atleta substituto natural de Cássio, que tem contrato até o fim do ano que vem. Ainda assim, Donelli tem disputado com o reforço para ser segundo opção da meta corintiana.