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Matheus Donelli se recupera de problema na panturrilha e volta a treinar no Corinthians

Pancada sofrida em um treinamento tirou o goleiro da lista de relacionados das últimas três partidas do Timão...
LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2022 às 16:53

Publicado em 21 de Março de 2022 às 16:53

O goleiro Matheus Donelli foi novidade no treinamento do Corinthians nesta segunda-feira (21), no CT Joaquim Grava.Recuperado de uma pancada na panturrilha sofrida durante a preparação corintiana para enfrentar a Ponte Preta, no início de março, o atleta esteve no trabalho de campo que contou apenas com os reservas e não relacionados na vitória corintiana por 1 a 0 sobre o Novorizontino, no último domingo (20), pela última rodada da primeira fase do Paulistão.
> TABELA - Confira a tabela do Paulistão na reta final> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no Paulistão no formato atual
Donelli ficou fora de três partidas do Timão no período, contra Ponte Preta, Palmeiras e Novorizontino.
Cria da base corintiana, o goleiro é reserva de Cássio, mas tem duas partidas nesta temporada, contra Santo André e Santos, pela segunda e terceira rodada do Paulistão, por conta do diagnóstico positivo do titular para a Covid-19.
No início da temporada, o Timão acertou a contratação do goleiro Ivan, da Ponte Preta, no intuito de fazer o atleta substituto natural de Cássio, que tem contrato até o fim do ano que vem. Ainda assim, Donelli tem disputado com o reforço para ser segundo opção da meta corintiana.
Crédito: DonellificouforadosrelacionadosnosúltimostrêsjogosdoCorinthians(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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