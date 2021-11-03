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Matheus Donelli fala de seu primeiro jogo diante da torcida do Corinthians: 'Sensação única'

Goleiro substituiu Cássio contra a Chapecoense e fez sua primeira partida como profissional com a Neo Química Arena lotada. Ele também lembrou lance que salvou o time...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 17:27

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 17:27

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Foi o quinto jogo de Donelli entre os profissionais do Corinthians, mas o primeiro com torcedores, já que antes as partidas do clube estavam sem a presença de público, por conta da pandemia da Covid-19.
- Sensação única, momento muito especial na minha vida, na vida da minha família, trabalhei muito para viver esse momento e com certeza será uma noite que ficará marcada para sempre na minha memória - disse Matheus Donelli à Corinthians TV.
O Corinthians foi amplamente superior em relação a Chape no último jogo, com 79% de posse de bola e 18 finalizações contra duas da adversária, mas, ainda assim, só foi às redes no último segundo de jogo. No entanto, quando a partida ainda estava 0 a 0, a equipe catarinense criou uma ótima chance de gol, que parou em uma bela defesa de Donelli, com a bola posteriormente batendo na trave.
- Acredito que foi uma defesa importante para nossa equipe, no momento as coisas acontecem tão rápidas que às vezes a gente nem tem noção da grandeza de um gol, da grandeza de uma defesa, mas fico feliz de ter feito uma boa partida e ajudado a minha equipe a sair com a vitória - destacou o goleiro.
Para a próxima partida, contra o Fortaleza, neste sábado (6), às 17h, na Neo Química Arena, Donelli deve voltar para o banco de reservas, já que Cássio retorna de suspensão.

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