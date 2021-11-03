Matheus Donelli fala de seu primeiro jogo diante da torcida do Corinthians: 'Sensação única'

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Foi o quinto jogo de Donelli entre os profissionais do Corinthians, mas o primeiro com torcedores, já que antes as partidas do clube estavam sem a presença de público, por conta da pandemia da Covid-19.

- Sensação única, momento muito especial na minha vida, na vida da minha família, trabalhei muito para viver esse momento e com certeza será uma noite que ficará marcada para sempre na minha memória - disse Matheus Donelli à Corinthians TV.

O Corinthians foi amplamente superior em relação a Chape no último jogo, com 79% de posse de bola e 18 finalizações contra duas da adversária, mas, ainda assim, só foi às redes no último segundo de jogo. No entanto, quando a partida ainda estava 0 a 0, a equipe catarinense criou uma ótima chance de gol, que parou em uma bela defesa de Donelli, com a bola posteriormente batendo na trave.

- Acredito que foi uma defesa importante para nossa equipe, no momento as coisas acontecem tão rápidas que às vezes a gente nem tem noção da grandeza de um gol, da grandeza de uma defesa, mas fico feliz de ter feito uma boa partida e ajudado a minha equipe a sair com a vitória - destacou o goleiro.