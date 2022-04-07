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futebol

Matheus Davó é anunciado como novo reforço do Bahia

Atacante de 22 anos desembarca no Tricolor para disputar a Série B...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2022 às 16:36

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 16:36

O Bahia anunciou a chegada do atacante Matheus Davó, que foi emprestado pelo Corinthians e fica no Esquadrão de Aço até o fim do ano.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Antes de chegar ao Tricolor, Davó participou da última edição do Campeonato Paulista com a camisa do São Bernardo e foi bem.
O desempenho chamou a atenção do Bahia, que entrou em contato para incorporá-lo ao elenco que disputa a Série B.
Aos 22 anos, ele será mais uma peça de Guto Ferreira para brigar pelo acesso à elite do futebol nacional.
Números
Nesta temporada, Matheus Davó participou de 12 partidas com o São Bernardo, anotou dois gols e deu duas assistências.
Crédito: Divulgação/Bahia

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