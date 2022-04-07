Matheus Davó é anunciado como novo reforço do Bahia

O Bahia anunciou a chegada do atacante Matheus Davó, que foi emprestado pelo Corinthians e fica no Esquadrão de Aço até o fim do ano.

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Antes de chegar ao Tricolor, Davó participou da última edição do Campeonato Paulista com a camisa do São Bernardo e foi bem.

O desempenho chamou a atenção do Bahia, que entrou em contato para incorporá-lo ao elenco que disputa a Série B.

Aos 22 anos, ele será mais uma peça de Guto Ferreira para brigar pelo acesso à elite do futebol nacional.

Números

Nesta temporada, Matheus Davó participou de 12 partidas com o São Bernardo, anotou dois gols e deu duas assistências.