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Matheus Cunha diz que Flamengo disputaria título com Bayern

Atacante do Hertha Berlin diz que Flamengo jogou bem contra o Liverpool e que teria chances no Campenato Alemão. Jovem também disse que futebol está diferente...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2020 às 12:40

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 12:40

Crédito: Stuart Franklin/AFP
O atacante Matheus Cunha está fazendo grande sucesso desde que foi contratado pelo Hertha Berlin, em janeiro. Em entrevista ao canal “De Sola”, o brasileiro disse que no Campeonato Alemão, o Flamengo teria chances de brigar pelo título contra o Bayern de Munique. O destaque do time da capital relembrou a partida do Rubro-Negro contra o Liverpool no Mundial para exemplificar.
- Eu acompanho muito o futebol brasileiro. Ultimamente, tenho visto mais o Flamengo, pela forma que joga. Acho que é um time que poderia bater de frente com o Bayern. Deu jogo contra o Liverpool, todos viram. É um clube que está enchendo os olhos.
O jovem de 21 anos também citou as diferenças do futebol pré e pós pandemia do coronavírus, sente falta da torcida, mas afirma que o jogo não muda muito.
- Dentro de campo, a gente fica tão concentrado que acaba esquecendo da falta da torcida. Mas o pré-jogo é uma atmosfera muito diferente. Quando tem torcida, tem uma recepção fora do estádio, a gente já entra no clima do jogo no aquecimento, então faz muita falta. É tudo muito diferente.
Contratado em janeiro do RB Leipzig, o atacante preferiu se mudar para um clube que tem menos sucesso na Bundesliga para ter mais oportunidades como titular. A aposta vem dando certo e em sete jogos pelo time da capital, são quatro gols e duas assistências, o que chama atenção de gigantes europeus para o jovem que também atua na Seleção Brasileira sub-23.E MAIS:CBF lança cartilha com etapas para o retorno do futebol brasileiroPjanic rejeita Chelsea e PSG e está disposto a ir para o BarcelonaApós perder Werner, Liverpool pergunta por Adama TraoréMarlos marca dois gols e comanda vitória do Shakhtar no UcranianoNapoli busca a contratação de Osimhen, do Lille E MAIS:

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