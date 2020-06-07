Matheus Cunha diz que Flamengo disputaria título com Bayern

Crédito: Stuart Franklin/AFP

O atacante Matheus Cunha está fazendo grande sucesso desde que foi contratado pelo Hertha Berlin, em janeiro. Em entrevista ao canal “De Sola”, o brasileiro disse que no Campeonato Alemão, o Flamengo teria chances de brigar pelo título contra o Bayern de Munique. O destaque do time da capital relembrou a partida do Rubro-Negro contra o Liverpool no Mundial para exemplificar.

- Eu acompanho muito o futebol brasileiro. Ultimamente, tenho visto mais o Flamengo, pela forma que joga. Acho que é um time que poderia bater de frente com o Bayern. Deu jogo contra o Liverpool, todos viram. É um clube que está enchendo os olhos.

O jovem de 21 anos também citou as diferenças do futebol pré e pós pandemia do coronavírus, sente falta da torcida, mas afirma que o jogo não muda muito.

- Dentro de campo, a gente fica tão concentrado que acaba esquecendo da falta da torcida. Mas o pré-jogo é uma atmosfera muito diferente. Quando tem torcida, tem uma recepção fora do estádio, a gente já entra no clima do jogo no aquecimento, então faz muita falta. É tudo muito diferente.