Matheus Barbosa celebra primeiro gol com a camisa do clube e destaca dica de Felipe Conceição: 'fui feliz de fazer o movimento que ele pediu'

Aos poucos, o Cruzeiro demonstra que pode se tornar uma equipe consistente ao logo da temporada. O resultado positivo diante do América-RN, que deu a classificação à terceira fase da Copa do Brasil, já aponta novas peças importantes no time, como o volante Matheus Barbosa, autor do gol celeste em Natal. Barbosa comentou que sua ida à área adversária foi uma dica do técnico Felipe Conceição, ideia que deu certo, pois conseguiu estar no lugar certo para concluir a jogada que culminou no gol cruzeirense, o da classificação contra o Diabo. Confira a declaração de Matheus Barbosa no vídeo acima. O rival na próxima etapa da Copa do Brasil ainda será conhecido via sorteio. Mas, os bolsos ficaram um pouco mais cheios. O time celeste já havia garantido R$ 2,5 milhões em premiação na Copa do Brasil após eliminar o São Raimundo, na primeira fase. E, com o triunfo sobre o time potiguar, avançando à terceira fase, garantiu mais R$ 1,7 milhão para os cofres do clube. Matheus Barbosa fez o gol que classificou o Cruzeiro para a terceira fase da Copa do Brasil-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)