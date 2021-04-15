Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Matheus Barbosa celebra primeiro gol com a camisa do clube e destaca dica de Felipe Conceição: 'fui feliz de fazer o movimento que ele pediu'
futebol

Matheus Barbosa celebra primeiro gol com a camisa do clube e destaca dica de Felipe Conceição: 'fui feliz de fazer o movimento que ele pediu'

A Raposa superou o rival em Natal e chegou à terceira fase da competição com o gol do meio de campo...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 09:00
Aos poucos, o Cruzeiro demonstra que pode se tornar uma equipe consistente ao logo da temporada. O resultado positivo diante do América-RN, que deu a classificação à terceira fase da Copa do Brasil, já aponta novas peças importantes no time, como o volante Matheus Barbosa, autor do gol celeste em Natal. Barbosa comentou que sua ida à área adversária foi uma dica do técnico Felipe Conceição, ideia que deu certo, pois conseguiu estar no lugar certo para concluir a jogada que culminou no gol cruzeirense, o da classificação contra o Diabo. Confira a declaração de Matheus Barbosa no vídeo acima. O rival na próxima etapa da Copa do Brasil ainda será conhecido via sorteio. Mas, os bolsos ficaram um pouco mais cheios. O time celeste já havia garantido R$ 2,5 milhões em premiação na Copa do Brasil após eliminar o São Raimundo, na primeira fase. E, com o triunfo sobre o time potiguar, avançando à terceira fase, garantiu mais R$ 1,7 milhão para os cofres do clube. Matheus Barbosa fez o gol que classificou o Cruzeiro para a terceira fase da Copa do Brasil-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados