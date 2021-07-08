Matheus Bahia desabafa após marcar o gol do triunfo do Esquadrão

Na noite desta quarta-feira, o Bahia mostrou a sua força e bateu o Juventude por 1 a 0, resultado que deu o segundo triunfo Esquadrão de Aço.
Autor do gol salvador, Matheus Bahia desabafou e mandou uma resposta aos críticos do seu futebol.
'São pontos importantes. Estamos trabalhando muito para nos manter na parte de cima da tabela. O gol foi um desabafo, estou escutando muitas coisas, mas sempre trabalhei e sabia que a bola ia entrar na hora certa', declarou.
Com o placar em Pituaçu, o Tricolor alcançou os 17 pontos na classificação e agora ocupa a 6ª posição.