Matheus Babi vira esperança de gols do Botafogo em 2021: 'Fico feliz em balançar as redes'

O atacante Matheus Babi começou a temporada 2021 como terminou a época passada: balançando as redes. O jovem de 23 anos, que marcou três gols nos últimos três jogos do Botafogo, tem aparecido como a grande esperança do time de General Severiano neste início de ano.
+ Contraproposta é fora da realidade, e rescisão de Kalou com o Botafogo não avança Com dois gols marcados contra o Resende, pelo Campeonato Carioca, e o segundo na goleada por 5 a 0 diante do Moto Club, pela Copa do Brasil, Babi comemorou o bom começo de temporada e espera se firmar de vez como o homem-gol do Botafogo. – Sempre é bom começar a temporada marcando gols. Fico feliz balançar as redes nos últimos dois jogos e ter ajudado a equipe. Estou procurando ser simples e objetivo. Minhas expectativas são as melhores possíveis para 2021 me firmar cada vez mais no ataque do Botafogo – afirmou.Em 2020, Matheus Babi disputou o primeiro Campeonato Brasileiro da carreira e foi o artilheiro do Glorioso na competição, com dez gols anotados. O atacante avalia a temporada e acredita que conseguiu se destacar em algumas ocasiões com a camisa alvinegra.
Ao todo, somando os números por Macaé e Botafogo, Babi atuou em 48 jogos, com 16 gols marcados, seis assistências e uma média de 0.33 gols por partida.
– Foi uma temporada muito difícil, pude ajudar o time em alguns momentos. É a primeira vez que disputei um Brasileirão da Série A. Sabia que iria ser complicado e me preparei muito para poder dar meu máximo dentro de campo – avaliou o atacante.