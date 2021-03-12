Matheus Babi vira esperança de gols do Botafogo em 2021: 'Fico feliz em balançar as redes'

+ Contraproposta é fora da realidade, e rescisão de Kalou com o Botafogo não avança Com dois gols marcados contra o Resende, pelo Campeonato Carioca, e o segundo na goleada por 5 a 0 diante do Moto Club, pela Copa do Brasil, Babi comemorou o bom começo de temporada e espera se firmar de vez como o homem-gol do Botafogo. – Sempre é bom começar a temporada marcando gols. Fico feliz balançar as redes nos últimos dois jogos e ter ajudado a equipe. Estou procurando ser simples e objetivo. Minhas expectativas são as melhores possíveis para 2021 me firmar cada vez mais no ataque do Botafogo – afirmou.Em 2020, Matheus Babi disputou o primeiro Campeonato Brasileiro da carreira e foi o artilheiro do Glorioso na competição, com dez gols anotados. O atacante avalia a temporada e acredita que conseguiu se destacar em algumas ocasiões com a camisa alvinegra.