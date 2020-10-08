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Matheus Babi leva terceiro cartão amarelo e não joga contra o Sport

Atacante do Botafogo foi advertido no fim da vitória sobre o Palmeiras e terá que cumprir suspensão automática diante do Leão da Ilha, no próximo domingo...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 00:33

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 00:33

Crédito: (Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo tem um desfalque certo para o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro. O treinador Bruno Lazaroni sabe que não poderá contar com Matheus Babi para o confronto contra o Sport, no domingo, às 18h15, na Ilha do Retiro. O atacante levou o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, e cumprirá suspensão automática.
O camisa 11 foi advertido já no final da partida. Aos 49 minutos, fez uma falta na entrada da área em Wesley. Pelo acúmulo de chegadas fortes, levou o cartão amarelo, dado pelo árbitro Rafael Traci.
Desta forma, Babi será desfalque contra o Sport. Bruno Lazaroni tem opções para o lugar do camisa 11. Se quiser optar por uma formação mais cautelosa, o volante Carlos Rentería pode ser o escolhido.
Na posição natural, as opções são Salomon Kalou, Alexander Lecaros e Kelvin, relacionado pela primeira vez justamente na vitória desta quarta-feira.

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