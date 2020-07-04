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Matheus Babi garante dedicação: 'Minha família toda é Botafogo'

Apresentado oficialmente, atacante revela raízes alvinegras, ansiedade por estreia e afirma que pode contribuir com o sistema ofensivo da equipe de Paulo Autuori...

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 17:50

LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 17:50
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O primeiro reforço do Botafogo durante a paralisação das competições pelo coronavírus foi oficializado. Na última sexta-feira, Matheus Babi foi apresentado, de forma virtual, pela BotafogoTV, canal do clube no YouTube, como reforço do Alvinegro até dezembro de 2021, por empréstimo junto ao Serra Macaense.
- Estou muito feliz e orgulhoso em vestir essa camisa, é fruto de um trabalho há bastante tempo. Ansiedade está muito grande, todo dia ali na beira do campo ansioso perguntava para o Agostini (diretor de futebol) quando seria a apresentação. Espero ter bons resultados dentro de campo e aproveitar essa oportunidade. Minha família é toda Botafogo, vou honrar essa camisa o máximo que puder - afirmou.
Matheus Babi jogou o Campeonato Carioca pelo Macaé e marcou cinco gols, incluindo um contra o próprio Botafogo, em partida pela Taça Guanabara, primeiro turno da competição. O atacante treina com a equipe desde o retorno das atividades presenciais.
- Como adversário foi bem difícil jogar contra, o setor defensivo estava muito bem postado, meio-campo junto. Agora do outro lado, a favor, espero ter muitas alegrias e fazer muitos gols. Procuro ser bastante dinâmico, me movimentar bastante, finalizo com as duas pernas, tenho um bom cabeceio e espero ajudar a equipe com essas características - analisou.
O nome de Matheus Babi está registrado no BID, da CBF, e no BIRA, da Ferj, mas apareceu tarde demais. O regulamento do Campeonato Carioca não permite que o Botafogo jogue com reforços a partir das semifinais da Taça Rio. O atacante, portanto, só entrará em campo na Copa do Brasil e no Brasileirão, que ainda não têm data para recomeçar.

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