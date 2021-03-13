Matheus Babi, do Botafogo, projeta duelo contra o Bangu: 'Vamos manter nossa pegada'

Na noite deste sábado, Bangu e Botafogo se enfrentarão, no estádio Nilton Santos, às 21h05, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Na chegada ao estádio, Matheus Babi projetou o confronto e disse que procura ser simples e objetivo na conclusão das jogadas.- Mais um jogo ai para ser escrito, vamos manter nossa pegada para que dê tudo certo. Estou procurando ser simples e objetivo para, quando a bola vir, fazer o gol.
Matheus Babi foi responsável por dois dos três gols do Botafogo até aqui na competição. O atacante falou sobre o novo estilo de jogo do Alvinegro e elogiou o esquema do técnico Marcelo Chamusca.
- Estamos jogando bem e ficando com a bola. A gente não fazia isso antes, agora é ter tranquilidade para matar o jogo e aproveitar as oportunidades.