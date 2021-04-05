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Matheus Babi de saída? Athletico ainda negocia acordo milionário com o Botafogo; entenda

Com 'ok' de jogador e do Serra Macaense e desistência do Fluminense, Furacão tem caminho livre na negociação, mas ainda precisa chegar a consenso com o Alvinegro...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 18:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 18:21
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Athletico Paranaense tem caminho livre para fechar a contratação de Matheus Babi após a desistência do Fluminense. Depois da aprovação do próprio jogador e do Serra Macaense, dono dos direitos federativos do atleta, o Furacão ainda precisa chegar a um consenso com o Botafogo, clube o qual o atacante está emprestado até dezembro. O LANCE! explica.
A equipe paranaense ofereceu 1,2 milhões de euros (R$ 8 milhões, na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos do jogador. Este dinheiro será totalmente para o Serra Macaense. Existirá uma outra negociação para que o Athletico chegue a um acordo com o Botafogo, que atualmente possui 40% de taxa de vitrine do camisa 11.
Este, inclusive, foi um dos motivos pelo qual a negociação com o Fluminense não andou. O Serra Macaense e o jogador gostaram da proposta do Tricolor, mas o clube das Laranjeiras ofereceu uma lista de jogadores ao Botafogo tentando diminuir a pedida desta taxa de vitrine. Apesar de ter acenado positivamente no começo, o Alvinegro recuou pela repercussão negativa.Agora, o Athletico precisa chegar a um acordo com o Botafogo. A negociação entre os dois clubes gira em torno de R$ 2 a R$ 3 milhões e o Furacão também pode ceder 10% dos direitos econômicos ao Alvinegro, que teria este direito em uma venda futura.
Ou seja, o Athletico gastaria, no total, pouco mais de R$ 10 milhões para contratar Matheus Babi, contando a parte do Serra Macaense e a negociação pela taxa de vitrine com o Botafogo. Há um interesse mútuo para que a negociação seja resolvida o mais rápido possível.
A saída de Matheus Babi, portanto, está totalmente dependente do acordo com o Botafogo, já que o Serra Macaense já deu o "ok" e o jogador também gostou das condições do Furacão.

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