futebol

Matheus Babi comemora gol sobre o Vasco: 'Fruto de muito trabalho'

Atacante balançou as redes para dar a vantagem ao Botafogo no confronto sobre o Cruz-Maltino por uma vaga às oitavas de final da Copa do Brasil...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 21:16

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Matheus Babi voltou a marcar contra o Vasco. Desta vez, pela Copa do Brasil. Foi do camisa 9 o gol da vitória do Botafogo sobre o Vasco, nesta quinta-feira, no Nilton Santos, no jogo de ida da quarta fase da competição. Após a partida, o atacante comemorou o feito.
- A gente consertou o que estava faltando, ficamos atentos aos detalhes. Graças a Deus fomos felizes hoje. Não acabou ainda, vai ter outro jogo. (O gol) é fruto de muito trabalho, vamos partir para a próxima muito fortes - afirmou, em entrevista ao "Premiere".
Mesmo com a vantagem de um gol e a possibilidade de um empate para garantir a classificação, Babi garante que o Botafogo entra no jogo da volta pensando em vencer.
- Tudo começa do zero a zero. Temos que jogar em busca de uma outra vitória para conquistar a classificação - completou.
A vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil será decidida na próxima quarta-feira, às 21h30, em São Januário.

