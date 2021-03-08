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futebol

Matheus Babi afirma que Botafogo está ficando com estilo de Chamusca: 'Fui feliz nas finalizações'

Goleador da noite, camisa 11 afirmou que equipe busca a profundidade nas jogadas e isso o favorece dentro da área...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 22:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2021 às 22:39
Crédito: Vítor Silva/ Botafogo
Um nome marcou a noite de domingo do Botafogo: Matheus Babi. O camisa 11 balançou a rede em duas oportunidades na vitória por 3 a 0 diante do Resende, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos.
- Graças a Deus fui feliz nas finalizações. Isso (a vitória) era importante para dar sequência e dar confiança para a equipe - comemorou Matheus Babi após o duelo, em entrevista à "BotafogoTV".
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO E A TABELA DO CARIOCAMesmo no segundo jogo, o atacante afirmou que o Botafogo já está desenvolvendo o estilo do treinador Marcelo Chamusca. Babi, inclusive, analisou que suas características podem encaixar neste estilo de jogo.
- A gente está buscando bastante profundidade. Sou alta, eles estão buscando a linha de fundo para me procurar na área - completou.

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