Matheus Alexandre se reapresenta no Coritiba

Visando o início da temporada 2022, o lateral Matheus Alexandre se apresentou na última segunda-feira no Coritiba. O jogador fez parte do elenco que garantiu o acesso do time à elite do futebol nacional e agora está à disposição para o início do Campeonato Paranaense.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
'A gente já está fazendo os exames e treinamentos. Vamos com tudo nesse estadual e estou pronto para ajudar minha equipe. Estou bem esperançoso nesse começo de ano, acredito que teremos uma excelente temporada', falou.
Matheus chegou ao Coxa com a Série B já em andamento, antes defendeu a camisa da Inter de Limeira no Campeonato Paulista.
O Coritiba estreia no Paranaense no dia 22 de janeiro, quando recebe o Cianorte, no Couto Pereira.