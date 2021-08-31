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  • Mateus Vital se despede do Corinthians e afirma: 'Se Deus permitir, um dia poderei voltar'
futebol

Mateus Vital se despede do Corinthians e afirma: 'Se Deus permitir, um dia poderei voltar'

Meia atuará no Panathinaikos, da Grécia, por empréstimo até o ano que vem...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 21:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2021 às 21:08
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Negociado por empréstimo com o Panathinaikos, da Grécia, o meia Mateus Vital se despediu do Corinthians através das redes sociais nesta segunda-feira (30).
- Será sempre uma enorme satisfação vestir essa camisa. Saio para realizar um sonho, mas sabedor que, se for da vontade de Deus, um dia ainda poderei voltar para seguir honrando o manto alvinegro – escreveu Vital em trecho da publicação.
>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasilerão e simule os próximos jogos A equipe grega terá Mateus Vital até junho do ano que vem, mas caso queiram a permanência do jogador após o fim do vínculo, terá que desembolsar 4 milhões de euros (R$ 25 milhões) ao Timão.
Em três temporadas e meia pelo Corinthians, Vital fez 179 jogos e marcou 14 gols, cinco deles nesta temporada.

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