Mateus Vital se despede do Corinthians e afirma: 'Se Deus permitir, um dia poderei voltar'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Negociado por empréstimo com o Panathinaikos, da Grécia, o meia Mateus Vital se despediu do Corinthians através das redes sociais nesta segunda-feira (30).

- Será sempre uma enorme satisfação vestir essa camisa. Saio para realizar um sonho, mas sabedor que, se for da vontade de Deus, um dia ainda poderei voltar para seguir honrando o manto alvinegro – escreveu Vital em trecho da publicação.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasilerão e simule os próximos jogos A equipe grega terá Mateus Vital até junho do ano que vem, mas caso queiram a permanência do jogador após o fim do vínculo, terá que desembolsar 4 milhões de euros (R$ 25 milhões) ao Timão.