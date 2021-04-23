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futebol

Mateus Vital inicia transição no Corinthians um mês após artroscopia

Ruan Oliveira, que se recupera de uma lesão ligamentar, também iniciou o seu período de retorno ao gramado...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 14:51

LanceNet

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Publicado em 

23 abr 2021 às 14:51
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O meia Mateus Vital iniciou nesta sexta-feira (23) o seu período de transição para voltar a campo pelo Corinthians.
Principal atleta corintiano neste início de temporada, com três gols e uma assistência em cinco jogos disputados, teve que interromper a boa fase há um mês, quando teve que passar por uma artroscopia no joelho direito.
>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os próximos jogosNeste período, Vital perdeu sete partidas do Timão. A última vez em que ele esteve em campo, foi no dia 17 de março, na vitória corintiana sobre o Salgueiro (PE), por 3 a 0, na primeira fase da Copa do Brasil, onde marcou um dos gols que colocou o Alvinegro do Parque São Jorge na etapa seguinte do torneio nacional.
Enquanto esteve fora, Otero e Rodrigo Varanda atuaram pela meia-esquerda, mas não foram bem, tampouco foram às redes.
Artilheiro do Corinthians na temporada até aqui, Mateus Vital ganhou uma sobrevida no clube, desde a chegada do técnico Vagner Mancini. Em seis meses desde que o treinador chegou ao Timão, o camisa 22 disputou 23 jogos, 17 como titular, e marcou seis gols, metade dos 12 que fez pelo clube desde a sua chegada, há três anos, em 2018.
Além de Vital, outro meio-campista corintiano iniciou a transição nesta sexta-feira (23), Ruan Oliveira. A prata da casa rompeu o ligamento do joelho esquerdo em setembro do ano passado, pouco tempo depois ser promovido ao time principal pelo então técnico Tiago Nunes, hoje no Grêmio.

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