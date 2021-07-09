Mateus Vital chega à décima partida sem marcar pelo Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Ainda que o Corinthians tenha vencido a Chapecoense, nesta quinta-feira (8), por 1 a 0, na Arena Condá, pelo Campeonato Brasileiro, o meia Mateus Vital chegou ao seu décimo jogo sem marcar gols.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosO atleta que até o último fim de semana era artilheiro do Timão na temporada, mas foi ultrapassado por Jô, que anotou o tento da vitória corintiana em Chapecó, foi as redes pela última vez no dia 26 de maio, no triunfo do Alvinegro por 4 a 0 contra o River Plate (PAR), na última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, na qual o Time do Povo já estava eliminado.

A partida contra os paraguaios foi a última do Corinthians antes da chegada do técnico Sylvinho, portanto Vital ainda não foi às redes com o seu novo treinador.

Nos 12 jogos do Timão sob o comando do seu atual treinador, o camisa 22 foi a campo em 11, nove delas como titular.