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Mateus e Piquerez testam negativo para Covid-19 e estão liberados para defender o Palmeiras no Mundial

Dupla desembarcou no último domingo nos Emirados Árabes Unidos e realizou o exame. Ambos estão à disposição da comissão técnica do Verdão a partir desta segunda-feira...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 10:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 10:32
O Palmeiras recebeu duas boas notícias no último domingo, uma vez que Mateus e Piquerez desembarcaram em Abu Dhabi para se juntarem ao elenco que disputará o Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira eles já estão à disposição da comissão técnica após terem testado negativo para Covid-19.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui
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GALERIA> Veja a lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
No caso do goleiro, ele foi convocado pelo técnico Abel Ferreira para suprir a ausência de Vinicius, seu companheiro de posição, que testou positivo para coronavírus já nos Emirados Árabes Unidos, e está em quarentena no hotel. Como a Fifa obriga três goleiros entre os inscritos, Mateus entrou para a lista.
Já o lateral uruguaio testou positivo para Covid-19 ainda no Brasil, antes da viagem para Abu Dhabi, há cerca de uma semana. Monitorado diariamente pelo departamento médico do clube, Piquerez estava assintomático e aguardava um exame negativo para poder embarcar para o Oriente Médio. No último sábado, a boa notícia veio e ele pôde embarcar ao lado de Mateus.
Ao chegarem nos Emirados Árabes Unidos, no último domingo, os dois foram submetidos a novos exames de Covid-19, que fazem parte do protocolo de entrada no país. Tanto Piquerez quanto Mateus testaram negativo e foram liberados para se juntarem ao elenco do Palmeiras para disputarem o Mundial.
Piquerez, que é titular do time de Abel Ferreira, deve ficar no banco nesta terça-feira, às 13h30, contra o Al Ahly-EGI, na semifinal, uma vez que teve pouco tempo de treinamento e ainda precisará de adaptação ao fuso horário. Mateus, por sua vez, é o terceiro goleiro do elenco e já ficaria no banco de reservas.
Crédito: MateusePiquerezforamliberadosparasejuntaremaoelencodoVerdão(Foto:Montagem/Reprodução/Palmeiras

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