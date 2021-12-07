Matemática pela Libertadores: veja as probabilidades do Fluminense terminar o Brasileiro no G6, G7 e G8

Após a derrota para o Bahia, no último domingo, o Fluminense diminuiu suas chances de conquistar uma vaga direta na Libertadores. Para alcançar seu principal objetivo da temporada, o Tricolor depende de uma derrota ou empate do Red Bull Bragantino, além da própria vitória no Maracanã. Caso não some os três últimos pontos, o clube dependerá de diversos resultados e pode até mesmo ficar de fora da competição.Com 51 pontos, o Flu ocupa a sétima colocação do Brasileiro e está garantido na pré-Libertadores, pelo menos por enquanto. Em posição confortável, o time poderia ter confirmado a classificação para o torneio na última rodada, mas a derrota fez as chances de encerrar a competição no G6 caírem para 37.1% de probabilidade. Agora, o Tricolor conta com a vitória do Internacional em Bragança Paulista para conquistar a última vaga em aberto. Os dados são do site 'Chance de Gol'.