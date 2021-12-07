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Matemática pela Libertadores: veja as probabilidades do Fluminense terminar o Brasileiro no G6, G7 e G8

Tricolor tem 37.1% de probabilidade de encerrar o Brasileiro no G9; Pré-Libertadores está praticamente garantida...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 16:48

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 16:48

Após a derrota para o Bahia, no último domingo, o Fluminense diminuiu suas chances de conquistar uma vaga direta na Libertadores. Para alcançar seu principal objetivo da temporada, o Tricolor depende de uma derrota ou empate do Red Bull Bragantino, além da própria vitória no Maracanã. Caso não some os três últimos pontos, o clube dependerá de diversos resultados e pode até mesmo ficar de fora da competição.Com 51 pontos, o Flu ocupa a sétima colocação do Brasileiro e está garantido na pré-Libertadores, pelo menos por enquanto. Em posição confortável, o time poderia ter confirmado a classificação para o torneio na última rodada, mas a derrota fez as chances de encerrar a competição no G6 caírem para 37.1% de probabilidade. Agora, o Tricolor conta com a vitória do Internacional em Bragança Paulista para conquistar a última vaga em aberto. Os dados são do site 'Chance de Gol'.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroCaso não vença a Chapecoense, o clube precisará torcer pelos tropeços do Ceará, América-MG, Atlético-GO e Santos. Se mais de um destes clubes vencer, o Tricolor pode terminar o Brasileiro fora do G8 e, portanto, da próxima edição da Libertadores. Contudo, as possibilidades são remotas: o Flu tem 91.7 % de chances de encerrar a temporada entre os oito primeiros, e 76.8 % de probabilidade de G7. Campeão da Sul-Americana, o Athletico-PR poderia ter aberto mais uma vaga caso terminasse o Brasileiro no G8. Porém, o paranaense tem 46 pontos e não conseguirá alcançar o oitavo colocado, com 50 pontos. Neste caso, o Tricolor teria 98.6 % de chances de conseguir o acesso.
Crédito: FluminensepoderiaterconfirmadoavaganaLibertadoresdiantedoBahia(Foto:LucasMerçon/Fluminense

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