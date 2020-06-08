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futebol

Massagista do Corinthians está internado após contrair coronavírus

Conhecido como Ceará, funcionário do clube está internado, mas evoluiu bem e vem em fase final de recuperação da doença. Fato causou preocupação dentro do clube...

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 18:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jun 2020 às 18:53
Crédito: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians
O massagista do Corinthians, Ceará. está internado após ser infectado com o novo coronavírus. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'Meu Timão' e confirmada pelo LANCE!. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, ele está em fase final de recuperação no hospital e perto de receber alta.
O fato gerou bastante preocupação entre jogadores e funcionários do Corinthians, já que ele é muito querido por todos do Corinthians. Com idade desconhecida, sabe-se que Ceará é do grupo de risco da doença e chegou a ficar internado na UTI.
Vale lembrar que o Corinthians ainda não fez a testagem de seus profissionais, que deve acontecer assim que as autoridades autorizarem a volta dos treinos. Após os resultados, o clube anunciará quantos profissionais (atletas e funcionários) estão infectados e/ou já imunizados.E MAIS:Trio de atacantes pode ganhar espaço com saída de Vagner LoveJô perto do Corinthians: Será que vale a pena?Cássio e Gabriel dizem que elenco do Corinthians está aberto a novas conversas sobre redução salarialCom 'Democracia Corinthiana,' grupo protesta contra Bolsonaro em SP E MAIS:

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