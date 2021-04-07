Mason Mount comemora primeiro gol na Champions: 'Já estava na hora'

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP

Autor do primeiro gol do Chelsea na vitória sobre o Porto pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League, o meia Mason Mount tirou um peso das costas. O camisa 19 balançou as redes pela primeira vez na competição em seu 15º jogo pelo clube inglês e celebrou esta marca.

+ Veja a tabela da Champions League- Já estava na hora, esperei com paciência. Foi um bom passe do Jorginho e fiquei muito feliz com isso. Eu estou sempre trabalhando na minha finalização, é uma parte do meu jogo que posso melhorar. Estou muito feliz por marcar e foi importante vencer esta noite - disse à "BT Sport".

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A respeito do jogo, Mount elogiou o time do Porto, a quem classificou como "adversário difícil", e disse que ainda não tem nada definido.