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futebol

Mason Mount comemora primeiro gol na Champions: 'Já estava na hora'

Meia do Chelsea balançou as redes pela primeira vez em seu 15º jogo na competição continental, mas ressaltou que confronto ainda não está definido...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 18:23

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 18:23
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Autor do primeiro gol do Chelsea na vitória sobre o Porto pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League, o meia Mason Mount tirou um peso das costas. O camisa 19 balançou as redes pela primeira vez na competição em seu 15º jogo pelo clube inglês e celebrou esta marca.
+ Veja a tabela da Champions League- Já estava na hora, esperei com paciência. Foi um bom passe do Jorginho e fiquei muito feliz com isso. Eu estou sempre trabalhando na minha finalização, é uma parte do meu jogo que posso melhorar. Estou muito feliz por marcar e foi importante vencer esta noite - disse à "BT Sport".
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
A respeito do jogo, Mount elogiou o time do Porto, a quem classificou como "adversário difícil", e disse que ainda não tem nada definido.
- Sabíamos que seria um jogo difícil. Sabemos como eles são difíceis de enfrentar. Continuamos e garantimos uma boa vitória, mas isso é apenas metade do duelo. Trabalho não está feito, eles vão lutar na próxima semana e teremos que dar tudo de novo - completou.

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