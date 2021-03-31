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Mascarenhas será devolvido pelo Vitória de Guimarães ao Fluminense

Lateral não chegou a estrear nas duas temporadas que esteve no clube português e tem contrato com o Tricolor até dezembro...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 19:32

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 19:32
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Sem nunca ter estreado, o lateral-esquerdo Matheus Mascarenhas será devolvido pelo Vitória de Guimarães (POR) ao Fluminense antes do término do empréstimo. O vínculo era válido até junho, mas o jogador nunca conseguiu ter espaço na equipe. O jovem, formado em Xerém, tem contrato com o Tricolor carioca até dezembro de 2021.
> Brasileirão 2021: veja todos os jogos do Fluminense na competição
O atleta vê com bons olhos a volta ao Brasil para tentar retomar a carreira e ter mais minutos de jogo. O empresário já conversou com o diretor de futebol do Flu, Paulo Angioni, sobre a situação. O jovem de 22 anos sofreu com lesões ao longo do período em Portugal, algo que já acontecia antes, e que dificultaram ainda mais a adaptação.
Veja a tabela do Campeonato Carioca
Como não atuou, o último jogo oficial feito por Mascarenhas foi em 13 de junho de 2019. Na época, o lateral aceitou ir para o quarto clube de sua carreira, o terceiro desde que foi promovido para os profissionais, em 2017, por não se sentir aproveitado pela comissão técnica.
No ano passado, Mascarenhas obteve a cidadania portuguesa, o que facilitaria o espaço no clube. Ele foi emprestado ao Vitória em janeiro de 2020 e havia opção de compra ao fim do contrato.

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